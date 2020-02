Onbekende man steekt mes in rug van Franse toeriste (21) in filiaal van McDonald's in Lissabon KVE

05 februari 2020

12u48

Bron: Le Parisien, Jornal de Noticias 10 Grote consternatie gisteravond in een filiaal van McDonald’s in de Portugese hoofdstad Lissabon. Daar kreeg een 21-jarige Française een mes in de rug van een nog onbekende man. De vrouw werd zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis, maar zou niet meer in levensgevaar verkeren. De dader vluchtte weg na de feiten en kon nog niet gevat worden. Dat meldt Le Parisien.

Het tragische incident speelde zich af rond 18 uur lokale tijd (19 uur in België) toen de jonge vrouw haar bestelling in ontvangst nam in de vestiging van de fastfoodketen aan de Rodrigo da Fonseca-straat, vlak bij het plein Marquês de Pombal. De toeriste werd zwaargewond naar het São José ziekenhuis gebracht, maar haar toestand zou nu stabiel zijn.

Getuigen vertelden aan de politie dat een onbekende man plots uithaalde met een mes en in haar rug stak. De verdachte, een grote man met kort haar, nam vervolgens de benen. De Portugese politie probeert de man te identificeren aan de hand van getuigenverklaringen en beelden van bewakingscamera’s.



Een motief voor de “onbegrijpelijke” daad lijkt er op het eerste gezicht niet te zijn volgens de plaatselijke politie - die ermee rekening houdt dat de verdachte mogelijk kampt met psychische problemen.