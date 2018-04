Onbekende man grijpt kleuter en springt ermee voor trein Karolien Koolhof

12 april 2018

22u20 8 Een 23-jarige is op het station van het Duitse Wuppertal voor een trein gesprongen, vlak nadat hij een hem onbekend kind vastgreep. Dat melden Duitse media . De twee overleefden het.

Rond 18.00 uur vanavond greep de man een vijfjarig jongetje beet dat met zijn familie naar het station was gekomen. Met de jongen in zijn armen sprong hij vervolgens op het spoor. Een naderende trein zette daarop de noodrem in werking, maar de machinist kon niet voorkomen dat de trein enkele meters doorreed.



Omdat de man en de jongen plat tussen de rails belandden, raakte het jongetje slechts lichtgewond en bleef de man zelfs ongedeerd. Ooggetuigen grepen de man daarna vast en overhandigden hem vervolgens aan de politie.

Onbekend motief

Het motief van de man is niet duidelijk. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag. Het gezin krijgt psychologische opvang.

Meer over Wuppertal