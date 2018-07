Onbekende jogger stuikt ineen en ligt al maanden in coma. Niemand weet wie hij is, niemand zoekt hem: het is de man die niemand mist Karen Van Eyken

10 juli 2018

10u06

Bron: Die Welt 14 Sinds vier maanden ligt een man in coma nadat hij tijdens het joggen neerzeeg. Wie is de onbekende jogger en waarom zoekt niemand hem? De politie van Berlijn staat voor een raadsel.

Grijs haar, borstelige wenkbrauwen en een sportief lichaam voor een senior tussen de 60 en 70 jaar oud. Hij wordt verzorgd in het universiteitsziekenhuis Charité in de Duitse hoofdstad. Ze hebben hem op een tweepersoonskamer gelegd op de intensive care afdeling zodat hij minder eenzaam is. Maar de waas van mysterie blijft niettemin rond deze patiënt hangen. Het ziekenhuis hult zich in stilzwijgen en wil geen interviews met artsen of verplegers toestaan.

"Nog nooits meegemaakt"

"Zoiets hebben we in Berlijn nog niet meegemaakt", zegt een woordvoerster van de politie. "Dit is ook voor onze cel vermiste personen een compleet nieuwe situatie." Het is de eerste keer dat er niet de minste aanwijzing is over wie deze man is. Niemand heeft hem als vermist opgegeven. "Er is helemaal niets."

Op 13 maart stuikte de onbekende senior in het Volkspark Wilmersdorf ineen tijdens het joggen. Met zijn hoofd kwam hij ongelukkig op een steen terecht. Passanten troffen hem bewusteloos aan. Sindsdien zoekt de politie naar aanwijzingen over wie deze man zou kunnen zijn. Hij komt in geen enkele databank voor. Zijn vingerafdrukken zijn niet geregistreerd. De politie heeft meerdere malen foto's van de man publiek gemaakt. Voorlopig tevergeefs.

Niet als vermist opgegeven

Bovendien heeft niemand de jogger als vermist opgegeven. Precies alsof deze man niet bestaat. Precies alsof hij geen familie, vrienden, kennissen, buren of collega's heeft. Is dat überhaupt mogelijk?

Elke kleine hint of mogelijk spoor heeft de politie gevolgd. Het liep telkens op niets uit. Dat mensen bewusteloos en zonder papieren worden aangetroffen, komt wel vaker voor in de party-hoofdstad. Maar het feit dat ze niet meer ontwaken en dat niemand naar hen vraagt, is ook voor de grootste stad van Duitsland ongezien.

Altijd is er wel iemand die iets heeft opgemerkt. Een overvolle brievenbus, onbetaalde rekeningen. Een buskaartje of achtergelaten bagage. Maar in dit geval is er niets.

Mogelijke hersenschade

Pas indien de identiteit van de man is achterhaald, weet de kliniek of hij een ziekteverzekering heeft. Tot die tijd zal het ziekenhuis de hoge kosten van de intensive care op zich nemen. En niemand weet precies hoeveel hersenschade de comapatiënt heeft opgelopen door de val op zijn hoofd.

Dus misschien weet hij ook niet meer wie hij is - als hij ooit weer wakker wordt.