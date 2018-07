Onbekende gooit bijtend zuur in Duits opblaasbadje: twee peuters gewond Rutger Borgerink

27 juli 2018

20u45

Bron: AD.nl 0 Twee kinderen zijn woensdag gewond geraakt nadat een onbekend persoon een bijtend zuur in een kinderbadje in Bad Bentheim had gegooid. De twee liepen volgens de politie forse irritaties aan oog en huid op.

De Duitse politie heeft een onderzoek ingesteld op verdenking van het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel, zo meldt zij vrijdag. Naar verluidt heeft iemand in de nacht van dinsdag op woensdag een bijtend zuur in het privézwembadje gegooid, dat in de tuin van het gezin in Bad Bentheim stond opgesteld. Het kinderbadje was een dag eerder door de ouders van de verwonde kinderen opgezet.

Irritatie

De kinderen van 1 en 2 jaar oud liepen irritaties aan oog en huid op toen hun moeder hen woensdagmiddag in het badje zette. Ook de vrouw zelf voelde een lichte irritatie toen ze haar schreeuwende kinderen uit het zwembad haalde. Na een korte behandeling in het ziekenhuis konden de twee gewonde kinderen weer naar huis. Volgens de politie stellen ze het goed.

Uit onderzoek blijkt dat er een zuur in het zwembad is gegooid. De politie is op zoek naar getuigen.

