Onbekende daders hangen Greta Thunberg-pop op aan brug in Rome, politie start onderzoek AW

07 oktober 2019

18u51 28 Een opmerkelijk zicht vandaag voor enkele passanten in Rome: aan de brug op de Via Isacco Newton hing een stoffen pop met twee vlechten te bengelen. De pop moest de klimaatactiviste Greta Thunberg voorstellen en werd inmiddels door de brandweer verwijderd. “Greta is your god” stond er op een briefje geschreven dat de pop bij zich droeg.

Wie de pop heeft opgehangen is voorlopig onbekend, evenals de reden. De pop hing aan de brug op de Via Isacco Newton, de weg die naar de luchthaven in Rome leidt.

De burgemeester van Rome heeft de actie alvast veroordeeld. “Het is een schandelijke actie dat er een Greta Thunberg-pop werd opgehangen aan een brug in onze stad”, schreef burgemeester Virginia Raggi (Vijfsterrenbeweging) op Twitter. “Ik wil aan Greta Thunberg en haar familie mijn solidariteit en die van heel Rome betuigen. Onze toewijding aan het klimaat stopt hier niet.”

De pop werd door de brandweer van de brug verwijderd, en de politie is eveneens een onderzoek naar de daders gestart.

Vergognoso il manichino di @GretaThunberg ritrovato appeso a un ponte nella nostra città. A lei e alla sua famiglia la mia solidarietà e quella di tutta @Roma. Il nostro impegno sul clima non si ferma. pic.twitter.com/YXMXMJDA3D Virginia Raggi(@ virginiaraggi) link