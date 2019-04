Onbekende Chinese jongen in Nederlands station krijgt voogd toegewezen Hans van den Ham

19 april 2019

14u46

Bron: AD.nl 0 De onbekende Chinese jongen die op 8 april in het drukke Nederlandse station Utrecht Centraal werd aangetroffen, heeft een voorlopige voogd (VoVo) toegewezen gekregen. De organisatie Samen Veilig Midden Nederland, die zich bekommert over de veiligheid van kinderen, levert de voogd, die de belangen van de jongen behartigt en erop toeziet dat er goed voor hem wordt gezorgd.

Een VoVo in Nederland wordt in acute situaties ingezet onder meer als niet duidelijk is wie de ouders van het kind zijn, zoals bij een te vondeling gelegde baby. Ook in het geval van de Chinese jongen is onbekend wie of waar de ouders zijn. De VoVo is in principe voor een termijn van drie maanden aangewezen. Samen Veilig wil verder niets zeggen over deze specifieke zaak.

De politie zegt ondertussen dat het onderzoek gewoon doorgaat en dat de jongen van tussen de 12 en 16 jaar op een veilige plek is ondergebracht. De politie kreeg twaalf tips over de jongen. Het enige dat duidelijk is, is dat de jongen uit China komt, geen papieren bij zich draagt en op zoek was naar zijn vader.

Aangezien hij geen asiel heeft aangevraagd, kunnen organisaties als Vluchtelingenwerk niets voor hem doen. Ook het IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst) verwijst om die reden naar de politie.

