Onbekende aanvallers blazen grote oliepijplijn in Libië op ADN

17u56

Bron: Belga 2 Thinkstock Illustratiebeeld. Onbekende aanvallers hebben vandaag een belangrijke oliepijpleiding in Libië opgeblazen. Het gaat om de pijplijn die een belangrijke haventerminal van het Libische oliebedrijf Waha Oil bevoorraadt.

De ontploffing brengt de productie van ruwe olie in het Noord-Afrikaanse land gevoelig naar beneden, al is nog niet duidelijk hoe zwaar de schade precies is. Voorlopig heeft niemand de aanval opgeëist. Terreurgroep IS is in elk geval actief in de regio. De verkoop van olie is voor Libië de belangrijkste bron van inkomsten.