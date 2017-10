Onbekende aanvaller steekt kritische Russische journaliste neer TT

15u38

Bron: Belga 0 AP De aanvaller werd snel overmeesterd. In het centrum van Moskou is een onbekende de redactie van radiostation 'Echo Moskvy' ('Echo van Moskou') binnengedrongen, waar hij de adjunct-hoofdredacteur Tatjana Felguengauer neerstak.

Volgens de hoofdredacteur van de radiozender die erg kritisch is voor het Kremlin stak de man de journaliste in de nek. Ze werd in het ziekenhuis opgenomen en de aanvaller werd gearresteerd, schrijft hoofdredacteur Aleksei Venediktov op sociale media.



De man viel de conciërge van het gebouw aan, en trok daarna naar de radiolokalen om "presentatrice Tatjana Felguengauer neer te steken", aldus Venediktov.



De radiozender, die in 1990 als eerste vrije radiostation werd opgericht, werd in 2001 onder controle van de Rusische gasgigant Gazprom gelaatst, een jaar nadat Vladimir Poetin aan de macht kwam.



Desondanks slaagde de zender erin om de belangrijkste Russische radiozender te blijven, met onafhankelijke standpunten.