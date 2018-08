Onbekend deel van de Berlijnse Muur ontdekt AV

13 augustus 2018

14u28

Bron: BELGA 2 In Duitsland is een tot dusver onbekend deel van de Berlijnse Muur ontdekt. In juni werd het stuk van de Muur per toeval gevonden door een groepje wandelaars. Dat deelde Ephraim Gothe van de districtsraad Berlin-Mitte mee op de 57ste verjaardag van de oprichting van de Muur.

Het lange betonnen stuk met lamphouders werd gevonden in de buurt van de federale inlichtingendienst aan de Ida-von Arnim-straat. Het stuk is ongeveer twintig meter lang en werd opgenomen in de lijst met monumenten, aldus Gothe. Het maakte deel uit van een muur van de zogenaamde perimeterbeveiliging - een bijkomende beveiliging van de eigenlijke Muur.

"Ik was totaal verrast dat het stuk zolang onontdekt is gebleven", zei de SPD-politicus maandag aan dpa. De Stichting Berlijnse Muur heeft de echtheid bevestigd.

Aan het centrale Muurmonument werden maandag de slachtoffers van de constructie van de Muur herdacht. Op 13 augustus 1961 was de Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED) onder leiding van secretaris-generaal Walter Ulbricht met de bouw van de Muur begonnen. Het 155 kilometer lange bolwerk sneed Berlijn meer dan 28 jaar lang doormidden. De scheiding van de stad eindigde pas met de val van de Berlijnse Muur op 9 november 1989.

