Onafhankelijkheidspartij blijft de grootste in IJsland: moeizame regeringsvorming in het verschiet

04u30

Bron: Belga 0 AFP Bjarni Benidiksson van de IJslandse Onafhankelijkheidspartij. Bij de parlementsverkiezingen in IJsland lijkt het erop dat de Onafhankelijkheidspartij van de huidige premier Bjarni Benediktsson duidelijk de grootste blijft. Met bijna 100.000 stemmen geteld, kan de partij rekenen op 25,7 procent van de stemmen. Er ligt echter een moeizame regeringsvorming in het verschiet: geen van de andere partijen lijkt bereid om met de liberaal-conservatieve partij in een regering te stappen en ook een linkse coalitie behaalt geen meerderheid.

In IJsland waren gisteren 248.502 kiezers opgeroepen om hun stem uit te brengen bij de parlementsverkiezingen, de tweede stembusgang op een jaar tijd. Er zijn nog geen cijfers beschikbaar over de opkomst, maar met bijna 98.856 stemmen geteld kan de Onafhankelijkheidspartij rekenen op 25,7 procent van de stemmen, 3,3 procentpunten minder dan bij de verkiezingen in 2016. De partij van Benediktsson blijft daarmee wel de grootste, maar zal het erg moeilijk hebben om een coalitie te vormen.

Linksgroene coalitie met Piratenpartij en sociaaldemocraten niet mogelijk

Ook een coalitie van de Links-Groene partij (16,9 procent; +1,0 procent), de Sociaaldemocratische Alliantie (13,0 procent; +7,3 procent) en de Piratenpartij (9,1 procent; -5,4 procent) lijkt niet mogelijk. De partijen hebben volgens de voorlopige resultaten samen niet genoeg zetels voor een meerderheid in het 63-koppige parlement. Opmerkelijk is de opgang van de kersverse Centrumpartij (9,6 procent), die in september 2017 werd opgericht na interne conflicten binnen de Progressieve Partij (9,9 procent; -1,6 procent).

Seksueel misbruik

De parlementsverkiezingen in IJsland werden opnieuw uitgeschreven nadat de liberale partij Heldere Toekomst (Bjort Framtíd) de coalitie met de conservatieve Onafhankelijkheidspartij en het liberale Hervorm (Vidreisn) opblies, omdat de vader van premier Benediktsson zich bij het ministerie van Justitie garant had gesteld voor een man die in 2004 tot 5,5 jaar cel was veroordeeld wegens seksueel misbruik van diens stiefdochter. Heldere Toekomst verliest volgens de voorlopige resultaten al haar zetels (1,1 procent; -6,1 procent) en ook Hervorm moet inboeten (6,9 procent; -3,6 procent).