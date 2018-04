Onafhankelijkheidsbeweging ETA vraagt vergiffenis aan slachtoffers van aanslagen TTR

20 april 2018

10u01

Bron: Belga 0 De Baskische afscheidingsbeweging ETA erkent het leed dat ze tijdens haar onafhankelijkheidsstrijd heeft veroorzaakt en vraagt vergiffenis aan al haar slachtoffers. Dat staat in een mededeling die vandaag werd gepubliceerd in de Baskische krant Gara.

"We hebben veel leed en onherstelbare schade veroorzaakt. We willen ons respect tonen aan de doden, gewonden en slachtoffers van de acties van de ETA... We betreuren het oprecht", luidt het onder meer in de tekst. De mededeling komt er nadat Spaanse media al berichtten dat de afscheidingsbeweging tijdens het eerste weekend van mei haar formele ontbinding zou aankondigen.

Ook de vandaag gepubliceerde mededeling lijkt naar die intentie te verwijzen. "ETA wil met deze verklaring de schade erkennen die ze tijdens haar gewapende parcours heeft afgelegd, en haar engagement tonen om definitief de gevolgen van het conflict te overwinnen, en voorkomen dat dit zich opnieuw zal voordoen."

Aanslagen

Wel valt op dat ETA zich in de mededeling in de eerste plaats excuseert bij "burgers zonder enige verantwoordelijkheid" die het slachtoffer werden van aanslagen. De acties van de organisatie hadden zich vooral gericht tegen de ordediensten en tegen medewerkers van de overheid.

De ETA streed bijna een halve eeuw lang voor een onafhankelijke Baskische staat in Noord-Spanje en Zuid-Frankrijk. Bij zowat 4.000 aanslagen kwamen meer dan 800 mensen om. In 2011 zwoer de ETA het geweld af. Sindsdien heeft de organisatie geen aanslagen meer uitgevoerd.