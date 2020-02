Onafhankelijk rapport oordeelt dat Britse politieke klasse ogen sloot voor seksueel misbruik kinderen AW

25 februari 2020

19u43

Bron: Belga 0 De Britse politieke instellingen - de regering, het parlement en de partijen - hebben decennialang hun ogen gesloten voor zaken van seksueel misbruik van kinderen. Soms probeerden ze zelfs actief om de daders te beschermen, volgens een onafhankelijk rapport dat vandaag gepubliceerd werd.

Het rapport is het resultaat van een onafhankelijk onderzoek dat in 2015 gestart werd, na het schandaal rond Jimmy Savile. Die ex-BBC-ster werd in 2012, een jaar na zijn dood, beschuldigd van honderden gevallen seksuele agressie.



Het rapport geeft de voorbeelden van parlementsleden Cyril Smith en Peter Morrison. Zij ontsnapten in de jaren zeventig en tachtig aan vervolging, ondanks hun "actieve seksuele interesse voor kinderen".



In 1969 bekende Cyril Smith dat hij tieners seksueel misbruikte, maar hij werd niet vervolgd. Tien jaar later besprak de toenmalige partijleider van LibDems David Steel de kwestie met hem, maar ook hij ondernam geen actie. David Steel is nu lid van het Hogerhuis, en nam er dinsdag ontslag na de publicatie van het rapport.

Dit zijn voorbeelden van een politieke cultuur die meer belang hecht aan haar reputatie dan aan het lot van kinderen Onafhankelijk rapport

Het onderzoek onthult ook dat velen binnen de Conservatieve partij weet hadden van de beschuldigingen tegen Peter Morrison, "maar ze niet hebben doorgegeven aan de politie". Het parlementslid werd in 1990 de parlementaire privésecretaris van premier Margaret Thatcher, en werd het jaar erop geridderd. “Dit zijn voorbeelden van een politieke cultuur die meer belang hecht aan haar reputatie dan aan het lot van kinderen", klaagt het rapport aan.

Bewijzen van het bestaan van een "georganiseerd pedofiel netwerk" waarbij politieke figuren betrokken waren werden echter niet gevonden.