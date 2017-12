Onafgebroken zoektocht naar dove tiener die sinds vrijdag vermist is TMA

Bron: ANP 0 ANP Politie en vrijwilligers zoeken sinds vrijdag onafgebroken naar de vermiste Abdullah Mazmahor uit het Nederlandse Schiedam. Zondag werd een Amber Alert gegeven voor de vijftienjarige jongen die 1 december wegliep van huis: hij is doof, autistisch, verstandelijk beperkt en heeft medicijnen nodig voor zijn hart. Abdullah communiceert via gebarentaal.

Zondag werd onder meer naar hem gezocht in kelders in de Schiedamse wijk Groenoord en in de Vlaardingse Broekpolder. Ondanks de duisternis wordt ook zondagavond gewoon verder gezocht met behulp van een warmtecamera. "We geven niet op. We blijven zoeken", aldus een politiewoordvoerster.

Zij hoopt dat iedereen die maandagochtend gaat werken even extra goed kijkt als er bijvoorbeeld een ruitje is ingetikt. Zondag werden mensen ook al opgeroepen om in de kelder of het tuinhuisje te kijken, omdat Abdullah daar misschien de warmte had gezocht. De jongen had geen jas aan toen hij vrijdag wegging van huis, maar alleen een crèmekleurig hemd. Dat droeg hij dus ook zaterdag toen het koud was en de temperatuur rond het vriespunt bleef hangen.

Tips uit heel Nederland

Uit heel Nederland kreeg de politie vandaag tips binnen over de jongen, zeker nadat een Amber Alert was uitgegaan. Zo'n landelijk waarschuwingsbericht gaat eigenlijk alleen uit als aan een misdrijf wordt gedacht en de politie vreest voor het leven van een vermist of ontvoerd kind. Maar in dit geval zijn alle signalen zorgwekkend, aldus de politie.

In Leeuwarden gaat morgenochtend de politie verder met het onderzoek in een andere vermissingszaak: de achttienjarige Remon Bruinsma uit Zwaagwesteinde is vrijdagnacht niet teruggekomen van een stapavond met klasgenoten in Leeuwarden, schrijft zijn moeder op Facebook. De politie heeft in het water in en om de Friese hoofdstad gezocht. Ook worden camerabeelden bestudeerd.

