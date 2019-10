Omwonenden moeten nog steeds braken na grote fabrieksbrand in Rouen, maar “niemand weet exact wat voor toxiciteit is vrijgekomen” Rookwolk van brand in chemische fabriek trok ook over ons land ADN

02 oktober 2019

14u40

Bron: Belga 3 De Franse minister van Gezondheid heeft vandaag toegegeven niet in staat te zijn een allesomvattende evaluatie te maken van de toxiciteit die is vrijgekomen bij de spectaculaire brand die vorige week bij het chemische bedrijf Lubrizol in Rouen heeft gewoed. Zo'n evaluatie is niet mogelijk vanwege de mengeling van giftige producten die in het spel zijn, zo klinkt het. Intussen blijven omwonenden misselijk.

De Franse autoriteiten maakten gisteren bekend dat er bij de brand bij het "Seveso-bedrijf" Lubrizol in de nacht van 25 op 26 september 5.253 ton aan scheikundige producten is vernietigd.



"In werkelijkheid weet niemand exact wat het geeft als dergelijke vermengde producten branden. Het is een vraag die wij zullen stellen aan Ineris, het bureau dat de industriële risico's moet evalueren", zei minister Agnès Buzyn op radio France Inter. "De staat kan op deze vraag vandaag niet antwoorden".

Poging tot geruststelling

Het belangrijkste volgens de bewindsvrouw is "natrekken of er geen zeer giftige producten staken in de rook, het roet of het water. Dat is het eerste wat wij moeten doen".



Wel stelde Buzyn zich geruststellend op met betrekking tot de uitstoot van polycyclische koolwaterstoffen en astbestvezels. Uit reeds gedane studies blijkt dat de toegestane drempels niet zijn overschreden. Wat dioxine betreft beloofde de minister "naargelang de voortgang (van het onderzoek) binnen de week resultaten".

Maar ongerustheid blijft

Intussen klagen omwonenden nog steeds over misselijkheid of braken. En ze zijn boos. Gisterenavond hebben volgens een vakbond en een politiebron zowat tweeduizend mensen tijdens een demonstratie in Rouen hun blijvende ongerustheid geuit.

Ze hekelden de scheikundige groep Lubrizol en de houding van de autoriteiten die ze ervan verdenken de "waarheid achter te houden" omtrent de gevolgen van de brand, waarvan de oorzaak trouwens nog niet bekend is.

Zoals al enkele dagen geëist door meerdere Franse volksvertegenwoordigers en politieke formaties komt er binnen de Assemblée Nationale een informatiemissie naar de brand, zo verluidde vandaag uit parlementaire bron.

