Omwille van dit kiekje kunnen Duitse politici niet meer aantrekken wat ze willen

Karen Van Eyken

13 juni 2018

18u25

Bron: Huffington Post, Twitter 0 Losjes de benen opgekruld in een rode zetel. Blote voeten. Zomerkleedje aan. Erg casual allemaal. Veel te casual volgens sommigen. Het gaat hier immers niet over een vakantiefoto, maar om een kiekje van een volksvertegenwoordiger in het parlement van de Duitse deelstaat Bremen. De roep om duidelijke kledingvoorschriften voor politici klinkt steeds luider.

Op de foto zijn de voeten van Kai Wargalla, parlementslid van de groene partij, te zien. Het kiekje is genomen in de plenaire zaal. Wargalla postte het beeld eind mei op Twitter en toen gingen de poppen aan het dansen. Het was voor sommigen de laatste druppel van een emmer die al vol zat met luchtige kledingstijlen en nu aan het overlopen was. Flipflops en korte broeken zijn in het parlement van stadstaat Bremen geen uitzondering meer.

Sessel geht so. Ich würde sagen 6/10 - hervorzuheben sind die gepolsterten Armlehnen, Abzüge gibts für den eher rauen Bezug. Hausord-was?! :P pic.twitter.com/cBr85WpR4X Kai Wargalla(@ KaiWargalla) link

Het signaal voor parlementsvoorzitter Christian Weber (SPD) om actie te ondernemen. Een dresscode moet de waardigheid van het parlement in ere herstellen. Na het zomerreces zullen de kledingvoorschriften vorm krijgen, zo maakt hij zich sterk.

Ook al lijkt het allemaal heel erg banaal , toch vindt de Duitse politicoloog Andreas Klee dat het debat moet gevoerd worden. "De kloof tussen de politiek en de bevolking wordt alsmaar groter." In de parlementen ziet men vooral een uniform leger van blauwe pakken, witte hemden en stropdassen. Maar de meeste burgers zouden zo niet rondlopen - misschien enkel bij speciale gelegenheden en dan nog.

De dresscode voor de afgevaardigden zou klaar moeten zijn tegen de parlementsverkiezingen van volgend jaar. Of de kledingvoorschriften dan slippers zullen toelaten, valt nog te bezien.