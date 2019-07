Omstreden ticketsite Viagogo opnieuw aangeklaagd in Groot-Brittannië kg

04 juli 2019

14u37

Bron: Belga 2 De Britse marktautoriteit (CMA) vervolgt doorverkoopsite van tickets Viagogo, zo kondigt ze vandaag aan. Volgens de autoriteit heeft het bedrijf, ondanks verschillende waarschuwingen, niet genoeg gedaan om zich in orde te stellen met de Britse consumentenwetgeving.

In Groot-Brittannië ondernam de CMA eerder al gerechtelijke stappen tegen Viagogo, maar volgens de marktautoriteit komt het bedrijf de uitspraak niet na. Het gaat dan meer bepaald om de informatie die verstrekt wordt op de website, waarbij consumenten bijvoorbeeld gewaarschuwd worden dat sommige evenementen geen doorverkoop toelaten. Ook met het aantal beschikbare tickets wordt gesjoemeld en de plaats in de zaal wordt niet altijd meegegeven.



Viagogo opereert vanuit Zwitserland, maar moet in elk land waar het actief is wel aan de wetgeving voldoen. De site heeft geen goede reputatie: in ons land waarschuwde Test Aankoop al voor bedrog. De FIFA diende vorig jaar klacht in omdat op de website tickets voor het WK Voetbal werden doorverkocht.

