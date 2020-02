Omstreden stamcelbank verhuist DNA-materiaal van pasgeboren kinderen naar Polen, maar deel blijkt zoek Chaos troef: ook bedrijf in Dubai claimt stamcellen van Cryo-Save te hebben overgenomen Tonny van der Mee en Sander van Mersbergen

Bron: Algemeen Dagblad 0 Duizenden ouders in Nederland vrezen voor de opslag van de navelstrengen van hun kinderen. De Nederlandse stamcelbank Cryo-Save heeft dat materiaal naar Polen verhuisd. Maar een deel is spoorloos of niet te herleiden. De Belgische en Zwitserse autoriteiten nemen de verplaatsing naar Polen momenteel onder de loep, meldt Algemeen Dagblad. Er lopen ook onderzoeken naar illegale praktijken.

Een bedrijf uit Dubai, dat Cryo-Save heeft overgenomen, maakt ondertussen ook aanspraak op het genetische materiaal, zo blijkt uit onderzoek van de Nederlandse krant. Ouders hebben vaak geen idee waar ze aan toe zijn. Ze worden door verschillende partijen bestookt met onduidelijke mails, terwijl het bedrijf zelf onbereikbaar is.



Bij onze noorderburen hebben naar schatting enkele duizenden ouders stamcellen laten opslaan door Cryo-Save. Wereldwijd gaat het om ongeveer 230.000 klanten.

Cryo-Save liet hen direct na de geboorte van een kind bloed en stukjes navelstreng opsturen, en vroor dat in. Bij een toekomstige ernstige ziekte zou het gebruikt kunnen worden voor stamceltherapie. Hoeveel mensen in ons land met het bedrijf in zee gingen, is niet bekend. Uit cijfers van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) blijkt dat Cryo-Save eind 2010 bijna 142.000 stalen navelstrengbloed had opgeslagen in Niel.

De activiteiten zijn wetenschappelijk omstreden en in enkele Europese landen zelfs verboden. De Belgische overheid gelastte in 2011 de sluiting van het laboratorium bij Antwerpen, waar Cryo-Save alle stamcellen bewaarde. Toch zette het bedrijf de activiteiten illegaal voort.

Ernstige tekortkomingen

Ook de Nederlandse zorginspectie constateerde in een vorig jaar verschenen rapport ernstige tekortkomingen. Cryo-Save heeft sinds 2019 geen toestemming om in Nederland navelstreng af te nemen en distribueren. Dat is toch gebeurd. Ook staat er nog een tank met materiaal in Nederland. De inspectie doet daar onderzoek naar.

Onder druk van overheden en financiële problemen verplaatste Cryo-Save 330.000 monsters vorig jaar naar het Poolse bedrijf Famicord. Dat gebeurde zonder toestemming van de ouders of de autoriteiten. Een aantal tanks zou zelfs spoorloos zijn, of mogelijk in Portugal.

De Belgische en Zwitserse autoriteiten nemen de verplaatsing naar Polen momenteel onder de loep, aldus Algemeen Dagblad. Justitie in Zwitserland doet strafrechtelijk onderzoek naar overtreding van de transplantatiewet.

Ouders moeten afwachten of de stamcellen van hun kind daadwerkelijk bij Famicord in Polen liggen. Het bedrijf wil dat zij een contract bij hen tekenen. Een ander bedrijf, CSG Bio uit Dubai, claimt echter ook dat het de stamcelactiviteiten van Cryo-Save heeft overgenomen. Zij raden ouders juist af met de Polen in zee te gaan. Famicord zou de stamcellen illegaal hebben verkregen.