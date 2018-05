Omstreden Rwandese president Kagame op bezoek bij koning Filip sam

30 mei 2018

20u11

Bron: belga 0 De Rwandese president Paul Kagame ontmoet op 5 juni koning Filip. Dat gebeurt in het kader van de jaarlijkse Europese Ontwikkelingsdagen, waarvoor verschillende staatshoofden, politici en vertegenwoordigers van allerlei internationale organisaties afzakken naar Brussel.

Kagame, dit jaar voorzitter van de Afrikaanse Unie, komt voor het tweede jaar op rij naar Brussel voor de top. De vorige keer vond geen onderhoud plaats tussen de president en koning Filip, maar de twee staatshoofden zagen elkaar al wel eerder.

Vorig jaar werd de president, sinds 2000 aan de macht, herkozen met 98,8 procent. Al jaren hebben mensenrechtenorganisaties kritiek op de harde hand waarmee Kagame het land leidt. Vorige week nog raakte bekend dat Rwanda vanaf volgend seizoen een van de shirtsponsors van de Engelse voetbalclub Arsenal is. Met een gemiddeld bnp van 700 dollar is Rwanda het 19e armste land ter wereld, terwijl de deal met Arsenal goed zou zijn voor 30 miljoen pond (34,2 miljoen euro).

Congo

Volgens het tijdschrift Jeune Afrique ziet Kagame in Brussel niet alleen de koning, maar ook eerste minister Charles Michel en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders. Het kabinet van Michel bevestigt dat, bij Reynders kon de woordvoerder niet bereikt worden.

Volgens Jeune Afrique zal tijdens deze ontmoetingen vooral het dossier Congo besproken worden, waardoor de internationale druk op het land lijkt opgevoerd te worden. Volgens recente cijfers zijn 4,3 miljoen van de ruim 80 miljoen Congolezen op de vlucht in eigen land, en 700.000 in de buurlanden. Twee miljoen kinderen zijn ernstig ondervoed en in totaal hebben 13 miljoen burgers humanitaire noden, een verdubbeling sinds vorig jaar. De Congolese president Joseph Kabila lijkt bovendien te gaan voor een derde en ongrondwettelijke termijn.

Nadia Nsayi, beleidsmedewerker Centraal-Afrika bij Broederlijk Delen/Pax Christi, zegt te begrijpen dat Michel Kagame ontmoet. "Als voorziter van de Afrikaanse Unie kan Kagame wegen op crisissen in landen zoals Congo", zegt Nsayi. "België kan pleiten om de druk van de Afrikaanse Unie op Kabila te verhogen. Het kan ook een gelegenheid zijn om de zware mensenrechtenschendingen in Rwanda aan te kaarten, en te pleiten voor democratische opening." Een ontmoeting met de koning vindt Nsayi echter niet gepast. "De regering is het best geplaatst om deze punten met Kagame te bespreken."

Andere ontmoetingen

Een dag voor Filip Kagame ziet, heeft de koning een audiëntie met de Angolese president João Lourenço. Ook Michel ziet Lourenço, en volgens Jeune Afrique heeft Reynders eveneens een onderhoud met de Angolese president.

Behalve Kagame en Lourenço ziet Filip tijdens de Ontwikkelingsdagen nog George Weah, de oud-voetballer die begin dit jaar president werd van Liberia. Michel heeft verder ook ontmoetingen gepland met de presidenten van Burkina Faso en Niger.