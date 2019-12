Omstreden premier Malta op bezoek bij paus, te midden van politieke crisis ES

07 december 2019

17u43

Bron: ANP, Malta Today, Malta Independent 0 De omstreden premier van Malta, Joseph Muscat, is vandaag op privéaudiëntie geweest bij paus Franciscus. De ontmoeting ging door ondanks vele oproepen aan het adres van de paus om de afspraak te annuleren omwille van de politieke crisis waar de regering van Muscat recent in terechtkwam. De crisis ontstond door het onderzoek naar de moord op de journaliste Daphne Caruana Galizia in 2017.

Muscat kondigde vorige week zondag zijn aftreden aan als premier en leider van zijn partij. De voormalige stafchef van de Maltese regering, Keith Schembri, zou bij het moordcomplot betrokken zijn terwijl Muscat hem altijd had verdedigd.

Caruana Galizia werd op 16 oktober 2017 door een autobom om het leven gebracht. De toen 53-jarige journaliste had onder meer onderzoek gedaan naar corruptie bij de regering en zakenlui op Malta. Drie mannen werden tot dusver in voorhechtenis genomen en aangeklaagd. Zij zouden de springstof vervaardigd en tot ontploffing gebracht hebben. Wie achter de moord zit, is nog onduidelijk.

Protest

Een groep van 22 academici had de paus in een brief gevraagd af te zien van de audiëntie, maar daar was de kerkvorst niet op ingegaan.

“We vinden het volstrekt onverstandig om de paus te betrekken bij deze propagandastunt in een poging de onvermijdelijke uitkomst van het onderzoek uit te stellen”, schreven de academici.