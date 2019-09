Omstreden minister benoemd tot premier Georgië KVE

08 september 2019

17u25

Bron: Belga 0 Het Georgische parlement heeft de benoeming van minister van Binnenlandse Zaken Giorgi Gacharia tot premier bevestigd. De benoeming van de omstreden minister wakkert de al gespannen politieke situatie in het land nog meer aan.

Zijn benoeming is goedgekeurd door de 98 aanwezige parlementsleden van de regeringspartij Georgische Droom. De vertegenwoordigers van de oppositie boycotten de stemming door het parlement te verlaten. Georgische Droom beschikt over een comfortabele meerderheid in het parlement.

Het parlement stemde ook in met de nieuwe regering. Gewezen premier Irakli Garibasjvili is benoemd tot minister van Defensie. Het hoofd van de veiligheidsdiensten is nu minister van Binnenlandse Zaken. De samenstelling van de nieuwe regering moet nog worden bekrachtigd door presidente Salome Zoerabisjvili.

Gacharia werd als premier voorgesteld door de invloedrijke miljardair Bidzina Ivanisjvili, leider van de Georgische Droom. Velen beschuldigen de miljardair ervan de touwtjes van de nationale politiek in handen te hebben. De omstreden nieuwe premier wordt door de oppositie ervan beschuldigd de "man van Moskou in Georgië" te zijn.

De gewezen minister van Binnenlandse Zaken was eind juni het mikpunt van de volksprotesten omdat hij een eerdere manifestatie voor het parlement in Tbilisi hardhandig uiteen had gedreven. Die manifestatie was gericht tegen de toespraak van een Russisch parlementslid in het parlement in Tbilisi.

De relaties tussen Rusland en Georgië zijn erg gespannen. In 2008 hebben beide landen nog een korte oorlog uitgevochten over het statuut van de regio's Abchazië en Zuid-Ossetië.