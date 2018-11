Omstreden Keystone-oliepijpleiding geblokkeerd door Amerikaanse rechter: “Te weinig duidelijkheid over impact op milieu” ADN

09 november 2018

08u00

Bron: Belga 6 Een Amerikaanse rechter heeft de omstreden oliepijpleiding Keystone XL - een 1.900 kilometer lange leiding die olie vanuit Canada naar de VS moet voeren - geblokkeerd. Er is nog te weinig duidelijkheid over de impact op het milieu.

Het Keystone XL-project houdt de Amerikaanse politiek al jaren bezig. Met die pijpleiding wil het bedrijf TransCanada dagelijks tot 830.000 vaten uit teerzand gewonnen olie door de VS tot de kust van de Golf van Mexico in Texas pompen. Het plan stuit op groot protest van milieuorganisaties en inheemse Amerikanen.

De voormalige Amerikaanse president Barack Obama had Keystone XL naar de vuilbak verwezen, maar president Donald Trump draaide die beslissing terug.



Een rechter in Montana heeft de bouw nu geblokkeerd. Bestaand onderzoek naar de milieu-impact van de oliepijpleiding voldoet niet aan de bestaande normen. Er is meer onderzoek nodig, oordeelt de rechter. Verscheidene milieubewegingen waren naar de rechter gestapt om Keystone XL een halt toe te roepen.