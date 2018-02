Omstreden islamtheoloog Tariq Ramadan in ziekenhuis opgenomen EB

17 februari 2018

18u39

Bron: AFP 7 Tariq Ramadan, die in Frankrijk in voorlopige hechtenis zit op verdenking van verkrachting, is gisteravond in het ziekenhuis opgenomen. Dat heeft het steuncomité van de Zwitserse theoloog vandaag gezegd. De islamitische intellectueel, die multiple sclerose heeft, wacht op de resultaten van een onafhankelijk medisch onderzoek om eventueel vrijgelaten te worden.

Sinds hij op 2 februari in verdenking werd gesteld, zit Ramadan vast in Fleury-Mérogis, in de regio van Parijs. Donderdag beval het hof van beroep van Parijs een medische expertise om op 22 februari te oordelen of hij voorlopig vrijgelaten kan worden.

Verdacht van verkrachting

De islamoloog werd in verdenking gesteld van verkrachting na klachten van twee vrouwen. Begin februari werd hij in voorhechtenis genomen uit vrees dat hij naar het buitenland zou vluchten of druk zou uitoefenen op de twee vrouwen of op getuigen. Ramadan spreekt de beschuldigingen tegen.