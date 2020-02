Omstreden imam tegenover Nederlandse parlementaire commissie: “Wij moslims bepalen mede de normen en waarden. Of het u bevalt of niet” BS - MVDB

19 februari 2020

16u19

Bron: AD.nl - Eigen berichtgeving 12 Een speciale commissie van de Tweede Kamer (onderdeel van het Nederlandse parlement) onderzoekt de gevolgen van met name Arabische geldstromen naar Nederlandse moskeeën. Vorige week kwam onder meer de topman van de Nederlandse inlichtingendienst AIVD getuigen, deze middag was het de beurt aan de omstreden Utrechtse imam Suhayb Salam. Zijn verhoor ontaardde in een tumultueuze sessie, waarin de beschuldigingen over de tafel vlogen.

De imam van Syrische afkomst predikt sinds 2008 in moskee Al Fitrah in Utrecht het salafisme, een fundamentalistische islamstroming. Hij raadt zijn toehoorders af om zich aan te passen aan de Nederlandse samenleving. Volgens hem spiegelt de ware gelovige zich tot in de kleinste details aan het leven van de profeet Mohammed. Van hoe hij zich kleedde en hoe hij met vrouwen omging, tot hoe de profeet naar het toilet ging. Eind 2015 was hij te gast op een bijeenkomst voor moslimjongeren in het Antwerpse district Deurne. Hoewel Salam zich publiekelijk uitspreekt tegen geweld, passeerde een opvallend groot aantal Nederlandse Syriëstrijders in zijn moskee.

Meineed

Michel Rog, Kamerlid namens het christen-democratische CDA en commissievoorzitter, leek aan het einde van het verhoor te zinspelen op meineed gepleegd door Salam, omdat deze verklaarde geen stukken te bezitten over financiën van zijn moskeeorganisatie. “U beschikt wel degelijk over de stukken. U ontkent nu dat u daarover beschikt,” zei Rog. Salam ontkende ook dat zijn stichting een bankrekening heeft, wat volgens Rog wel het geval is.

Meteen na afloop van het verhoor, met de microfoon nog aan, deed Salam het geheel af als ‘een poppenkast’. Eerder sprak hij van een schijnvertoning, waarbij hij niet de kans kreeg leugens te weerleggen.

Salam betichtte commissielid Rutger Schonis van de links-liberale D66 van “schofterig gedrag” toen deze hem niet liet uitpraten. Rog dreigde het verhoor te schorsen toen Salam erop stond dat hij kon uitpraten: “Of u laat mij uitpraten of ik ga naar de rechter.” En: “We zitten hier niet in een rechtbank. Ik hoop dat u weet wat uw grenzen en mijn grenzen zijn.”

We zitten hier niet in een rechtbank. Ik hoop dat u weet wat uw grenzen en mijn grenzen zijn Suhayb Salam

Salam weigert op te staan bij eedaflegging

De stemming werd al voor aanvang gezet, toen Salam weigerde te staan bij het afleggen van de eed. Vervolgens las hij een verklaring voor waarin hij stelde dat grondrechten van moslims “stelsel- en planmatig worden ondermijnd.” Een aantal politici heeft ‘heropvoeding nodig’, zei hij. Later in het verhoor stelde hij dat de Nederlandse overheid “onderdrukkend” bezig is. “Wij moslims bepalen mede de normen en waarden. Of het u bevalt of niet.”

1,5 miljoen euro uit Koeweit

Salam zei circa 1,5 miljoen euro uit Koeweit te hebben ontvangen, onder andere voor de aankoop van een pand in Utrecht. Volgens hem zijn ‘bemoeials’ van de AIVD-inlichtingendienst de afgelopen jaren tot zes keer toe in de Golfstaat geweest met vragen over mogelijke donaties aan zijn Al Fitrahmoskee. Aan onze collega’s van het AD verklaarde Salam vorige week dat er niets mis is met het buitenlandse geld en dat er nooit sprake is geweest van buitenlandse inmenging. “Daar doen we niet stiekem over. We kregen vroeger geld uit het buitenland, van instellingen en particulieren uit Koeweit. Deze organisaties zijn door de Koeweitse staat goed gescreend. En het geld is ook nog eens gescreend door de Wereldbank”, liet hij optekenen.

Alarmerend beeld

Eerder op de dag schetste maatschappij-onderzoekster Trees Pels van het Verweij-Jonker Instituut een alarmerend beeld van de organisatie van Salam, waar kinderen tijdens buitenschoolse lessen aangeleerd zou worden zich van de samenleving af te keren. Volgens Salam is dat ver verwijderd van de waarheid. Zijn organisatie doceert op jaarbasis honderden kinderen. “Er is zelfs een jaar geweest dat we de duizend haalden.”

Hij zei ‘100 procent’ transparant te zijn over de financiële gang van zaken bij Al Fitrah. Jaarverslagen worden volgens hem mondeling afgehandeld en niet schriftelijk vastgelegd. Hij beschuldigde een eerdere getuige, Saïd Bouharrou, van meineed. De vicevoorzitter van de Raad van Marokkaanse moskeeën verklaarde maandag dat mensen van Al Fitrah hebben geprobeerd in de stad Nijmegen voet aan de grond te krijgen.

Islamitisch huwelijk

Salam weigerde ja of nee te zeggen op de vraag of hij islamitische huwelijken heeft afgesloten. “We begeleiden de mensen in hoe zij volgens de islam behoren te leven. Als ze ons vragen: doen jullie aan huwelijken, dan is ons antwoord heel simpel: als deze meid een vader heeft, dan kan hij haar zelf huwen.”

Voorzitter Rog wees hem op zijn medewerkingsplicht. “U heeft de commissie meerdere keren geen antwoord gegeven op de vraag of het voorgekomen is dat u of anderen binnen Al Fitrah islamitische huwelijken hebben gesloten.” Hij ontkende dat zo’n huwelijk strafbaar is, hoewel commissielid Chris Stoffer hem artikel 449 uit het Nederlandse wetboek van Strafrecht voorhield.

Ook op de vraag of hij moslims doceert niet mee te doen aan Nederlandse feestdagen en hen aanraadt niet-gelovigen niet aan te kijken, kwam geen simpel ja of nee. Zijn omstandige antwoorden klonken wel als een bevestiging, al benadrukte hij dat het de kinderen vrij staat zelf te beslissen.

