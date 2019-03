Omstreden herdenkingsmars in Letland: duizend mensen eren gesneuvelde SS'ers FVI

16 maart 2019

17u02

Bron: Belga 3 In de Letse hoofdstad Riga hebben veteranen van de Waffen-SS en sympathisanten met een herdenkingsmars opnieuw hun gesneuvelde kameraden herdacht. De omstreden herdenkingsmars wordt al sinds 1990 gehouden.

Zowat duizend mensen namen deel aan de mars, begeleid door een grote politiemacht. Er was ook een tegenmanifestatie. De mars verliep zonder incidenten.

De mars wordt sinds 1990 jaarlijks gehouden op 16 maart, of de 'dag van de legioensoldaten'. Daarmee wordt een slag herdacht tegen het Rode Leger in 1944.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog sloten 140.000 mannen zich bij het Letse legioen aan, een eenheid van de Waffen-SS. Zowat 50.000 daarvan sneuvelden aan de zijde van Adolf Hitlers Nazi-Duitsland in de oorlog tegen de Sovjet-Unie.

De herdenkingsdag stuit internationaal op heel wat kritiek, omdat die het nazisme verheerlijkt. Maar veel Letten zien de veteranen als "vrijheidsstrijders", tegen de bezetting door het Sovjet-leger.