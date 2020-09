Omstreden Franse komiek Dieudonné krijgt boete van 10.000 euro wegens racisme TTR

10 september 2020

17u46

Bron: belga 0 De omstreden Franse komiek en polemist Dieudonné M'Bala M'Bala heeft van een rechtbank in het Franse Chartres een boete van 10.000 euro gekregen wegens racisme. Dit heeft het parket bekendgemaakt.

De boete komt er wegens uitspraken in zijn show "bal des quenelles" in juni 2017. Dieudonné zou het onder meer gehad hebben over "de grap van de pyjama's van Krakau", een referentie naar de kleren die de gedeporteerden in het concentratiekamp van Auschwitz droegen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De rechtbank veroordeelde Dieudonné ook tot een schadevergoeding van 8.000 euro aan elk van twee joods-georiënteerde verenigingen die zich burgerlijke partij hadden gesteld.