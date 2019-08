Omstreden ex-sheriff Arpaio wil baan terug na gratie door Trump jv

26 augustus 2019

08u31

Bron: ANP/RTR 0 De omstreden Amerikaanse ex-sheriff Joe Arpaio (87), die in de VS bekend werd door zijn harde aanpak van migranten, wil weer aan de slag in zijn vroegere functie. Hij maakte bekend dat hij zich namens de Republikeinse Partij verkiesbaar stelt voor de post van sheriff in Maricopa County in Arizona. President Trump verleende Arpaio exact twee jaar geleden gratie.

Als het Arpaio lukt om in een voorverkiezing zijn Republikeinse tegenkandidaat en voormalige assistent Gerard Sheridan te verslaan, moet hij het in november 2020 waarschijnlijk opnemen tegen de Democraat Paul Penzone. Arpaio verloor in 2016 de stembusgang van Penzone en moest toen opstappen als sheriff van Maricopa County. Hij was 24 jaar in functie geweest.

Arpaio stond bekend als de "hardste sheriff van de VS". Hij dreigde enkele jaren geleden echter zelf achter de tralies te verdwijnen vanwege het moedwillig negeren van een gerechtelijk bevel. De rechter had eerder bepaald dat Arpaio en zijn agenten moesten stoppen met het willekeurig aanhouden en vastzetten van mensen op verdenking van illegaliteit. De sheriff legde dat bevel naast zich neer.

President Donald Trump greep eind augustus 2017 in en verleende Arpaio gratie.