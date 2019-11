Omstreden e-sigaretmaker Juul stopt ook met verkoop van mint ttr

07 november 2019

22u14

Bron: anp 0 De controversiële maker van e-sigaretten Juul snijdt in de Verenigde Staten opnieuw in zijn assortiment aan nicotinevullingen. Nu moet ook de smaak mint eraan geloven. Vorige maand stopte Juul al met de verkoop van mango, fruit, crème en komkommer.

Juul ligt onder vuur wegens zijn op jongeren gerichte marketing. Uit recente studies blijkt dat de smaak mint er populair is onder Amerikaanse leerlingen. Ook spelen er mysterieuze gezondheidsproblemen bij gebruikers. Een aan vaping gelinkte longziekte heeft al meerdere levens geëist. De Amerikaanse medicijnen- en warenautoriteit FDA stelde onlangs dat Juul zonder gedegen bewijs beweert dat zijn producten veiliger zijn dan gewone sigaretten.

Door de verdere verkleining van het assortiment verkoopt Juul nu alleen nog maar tabakssmaken en menthol. In sommige Amerikaanse steden en staten wordt het merk al uit de schappen geweerd. In Europa is Juul officieel niet toegestaan wegens het hoge nicotinegehalte. De cartridges worden wel verkocht via 'grijze import'.