Omstreden Duitse brug open: hoger dan Dom van Keulen, maar nu al twijfels over nut Caspar Naber

21 november 2019

14u30

Bron: AD.nl 0 In het zuidwesten van Duitsland is vanmiddag de tweede hoogste verkeersbrug van de Bondsrepubliek officieel geopend. Dit ondanks de lange bouwtijd, veel hogere kosten en luide kritiek.

Het verkeer kan vanaf 18.00 uur gebruik maken van de Hochmoselbrücke. De vierbaans-verkeersbrug is met een hoogte van maar liefst 160 meter hoger dan de Dom van Keulen (157 meter).

Acht jaar

De bouw nam acht jaar in beslag. Dit vooral vanwege het aanbrengen van stabilisatieblokken voor de pijlers in de leisteenbodem. De kosten van het 1,7 kilometer lange gevaarte werden aanvankelijk begroot op zo’n 130 miljoen euro, maar kwamen uiteindelijk uit op 175 miljoen euro. De weguitbreiding aan weerszijden van de rivier meegerekend gaat het om een totaalbedrag van ruim 438 miljoen euro. “Heel veel geld, maar de brug biedt nieuwe kansen’’, verklaarde Economie-minister Volker Wissing van de deelstaat Rijnland-Palts tegenover de Duitse publieke omroep ZDF. “Ze is een belangrijke verkeersas en vormt de basis voor verdere groei van deze regio.’’

De verkeersbrug tussen Zeltingen-Rachtig en Ürzig is onderdeel van de snelwegverbinding tussen de Belgische en Nederlandse Noordzeehavens en het Rijn-Main-gebied. Het westen van de Eifel en de Hunsrück kunnen volgens het federale ministerie van Verkeer “enorm profiteren van dit project”. Ook de luchthaven van Frankfurt-Hahn heeft volgens haar “baat bij de nieuwe verbinding”. Die “ontlast bovendien het plaatselijke wegennet waardoor de levenskwaliteit voor de bewoners verbetert”, aldus het ministerie.

“Nutteloos”

Economisch geograaf Rudolf Juchelka van de universiteit van Duisburg-Essen plaatst vraagtekens bij het nut van de nieuwe verkeersbrug. “De prognose was dat zo’n 25.000 auto's per dag gebruik zouden maken van de Hochmoselübergang maar volgens de laatste berekeningen zijn dat er slechts 13.000. Kortom: een nutteloos bouwproject.’’

Volgens de deelstaatregering komt de Hochmoselübergang ook het toerisme in de Moezelstreek – bekend om haar wijnen – ten goede. Niet alleen vanwege de verbeterde bereikbaarheid maar ook dankzij een uitkijkplatform.

Vervuiling

Veel streekbewoners betwijfelen dat. Sommigen vinden dat de verkeersbrug het mooiste stukje van de Moezelvallei verpest. Milieubewegingen en enkele wijnbouwers vrezen voor lucht- en grondwatervervuiling. Dit omdat de uitlaatgassen van het verkeer volgens hen neerslaan op de onder en naast de brug gelegen wijnvelden en het regenwater van de brug wordt afgevoerd naar de vallei. De milieubewegingen vinden de schade aan de omgeving niet in verhouding staan tot het nut van de verkeersbrug. Die levert voor automobilisten volgens hen slechts een tijdwinst op van 20 minuten bij een snelheid van 120 kilometer per uur.