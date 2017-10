Omstreden burgemeester van Ankara treedt af KVE

Bron: Belga 0 AP Onder toenemende druk van president Recep Tayyip Erdogan heeft burgemeester Melih Gökcek van de Turkse hoofdstad Ankara zijn ontslag aangekondigd. De omstreden burgervader was sinds 1994 op post.

Via Twitter liet de 68-jarige burgemeester van de regerende AKP weten dat hij zaterdag op een bijzondere zitting van de gemeenteraad zijn functie wil neerleggen.



Gökcek is vooral bekend door aanvalslustige en soms bizarre tweets. Zo vermoedde hij dat schepen van buitenlandse mogendheden voor geologisch onderzoek verantwoordelijk zouden kunnen zijn voor aardbevingen die in Turkije schade hebben aangericht. Meer dan vier miljoen mensen volgen de tweets van de man die uit Ankara zelf afkomstig is.



Voor hij zijn ontslag aankondigde had Gökcek een samenkomst met Erdogan die ook leider van de AKP is. Die had vorige week al duidelijk gemaakt dat de burgemeester zijn oproep tot aftreden diende op te volgen. Ook andere burgemeesters kregen met toenemende aandrang te horen dat zij moesten opstappen.



In de voorbije maanden heeft Erdogan in zijn uitlatingen steeds opnieuw veranderingen in zijn partij aangekondigd.



Eind september was Kadir Topbas, na dertien jaar op post, verrassend opgestapt als burgemeester van de metropool Istanboel.



Bij het referendum over de grondwetswijziging in april had in Ankara en Istanboel een meerderheid van de stemgerechtigden het door Erdogan nagestreefde presidentieel regime afgewezen.



In maart 2019 zijn er in Turkije gemeenteraadsverkiezingen.





