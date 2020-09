Omstreden Britse brexitwet krijgt meerderheid LH

29 september 2020

22u29

Bron: Belga 0 Een omstreden Britse wet die bepaalde brexitafspraken met de Europese Unie schendt, heeft een eerste meerderheid in het Britse parlement. Ondanks waarschuwingen van Europa ging het Lagerhuis met 340 tegen 256 stemmen akkoord, melden Britse media. Nu moet het voorstel van premier Boris Johnson naar het Hogerhuis.

De premier had de afgelopen tijd toezeggingen gedaan aan kritische Conservatieve partijgenoten om ze over de streep te trekken. Zo vindt een deel van de rebellen dat de regering in Londen geen internationaal recht mag schenden.

Johnson schuift met zijn wet belangrijke bepalingen in het geldende akkoord over het Britse vertrek uit de EU terzijde. Brussel spreekt er schande van, maar de Britse premier vindt zijn wet nodig om een scheuring van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland te voorkomen. Johnson wil niet dat Noord-Ierland gaat afwijken van de rest van het VK. Omdat het gebied aan EU-lidstaat Ierland grenst, was er met de EU afgesproken dat er in Noord-Ierland andere regels over handel gelden.