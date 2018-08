Omstreden bestanddeel van Roundup gevonden in Amerikaanse ontbijtgranen kg

16 augustus 2018

07u35

Bron: EWG, The New York Times 8 Volgens milieuorganisatie Environmental Working Group (EWG) werden er sporen van glyfosaat gevonden in bekende Amerikaanse ontbijtgranen. Onder andere Cheerios en havermout van Quaker zouden hoeveelheden bevatten die schadelijk kunnen zijn voor kinderen. Glyfosaat is het actieve ingrediënt in de onkruidverdelger Roundup, dat mogelijk kankerverwekkend is.

In het onderzoek testte de EWG bekende ontbijtgranen op basis van haver, zoals Cheerios, Lucky Charms en havermout van Quaker. Maar liefst 31 van de 45 geteste stalen bevatte een hoeveelheid glyfosaat die volgens EWG mogelijk schadelijk is voor kinderen. In slechts twee stalen werd helemaal geen glyfosaat gevonden. De grootste hoeveelheden glyfosaat werden gedetecteerd in de klassieke havermout van Quaker en Cheerios.

De granen worden tijdens het kweken bestroeid met onkruidbestrijders die glyfosaat bevatten, waardoor het chemische bestanddeel uiteindelijk ook terechtkomt op het bord. Verrassend is dat ook in de meeste organische producten glyfosaat werd gevonden. De organische granen worden nochtans gekweekt zonder het gebruik van pesticiden. Mogelijk is het goedje overgewaaid van andere velden of vond er kruisbesmetting plaats tijdens de verwerking van de granen, verklaart de EWG.

Vooral kinderen zouden gevoelig zijn voor de risico's die verbonden worden aan de consumptie van glyfosaat. Peuters van één tot twee jaar worden wellicht het meest blootgesteld door de consumptie van de ontbijtgranen.

Roundup

Glyfosaat werd in 2015 voor het eerst gelinkt aan kanker, toen het door het Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) als ‘waarschijnlijk kankerverwekkend’ werd gecategoriseerd. Het bestanddeel is vooral bekend van Roundup, een krachtige onkruidbestrijder die zowel door particulieren als in de landbouw gebruikt wordt. In 2017 werd Roundup al verboden in België, maar bleef de verdelger nog wel in de winkelrekken liggen. Binnenkort wordt ook de verkoop aan particulieren verboden.

De mogelijk schadelijke gevolgen van glyfosaat kwamen vorige week nog internationaal ter sprake toen een 46-jarige tuinman uit de VS zijn gelijk kreeg in een rechtszaak tegen Monsanto, de chemiegigant die Roundup op de markt brengt. De tuinman had kanker ontwikkeld nadat hij jarenlang Roundup gebruikte. Monsanto werd veroordeeld tot een boete van ruim 250 miljoen dollar.