Omstreden Australische senator slaat jongen die hem bekogelt met ei

16 maart 2019

05u23

Bron: The Guardian 49 Na de extreemrechtse terreuraanslag op twee moskeeën in Christchurch in Nieuw-Zeeland twitterde de Australische senator Fraser Anning: “Is er nu nog iemand die twijfelt aan het verband tussen geweld en moslimimmigratie”. Een jongeman was zo kwaad om die uitspraak dat hij een ei stuksloeg op zijn hoofd, maar Anning antwoordde met rake slagen.

“Zoals altijd zijn linkse politici en de media er weer snel bij om te zeggen dat de oorzaak van de schietpartij bij de huidige wapenwet ligt of dat de reden mensen zijn met een nationalistisch gedachtegoed, maar dat is allemaal cliché-onzin”, schreef de Australische senator uit Queensland in een verklaring die werd gedeeld door een journalist op Twitter.



“De echte oorzaak van het bloedvergieten in de straten van Nieuw-Zeeland vandaag is het immigratiebeleid dat mogelijk maakte dat islamitische fanatici konden emigreren naar Nieuw-Zeeland”, vervolgde hij.

Does anyone still dispute the link between Muslim immigration and violence? Senator Fraser Anning(@ fraser_anning) link

Ei

Behalve bakken kritiek volgde er ook een ei na de omstreden uitspraken van de Australische senator. Dat ei belandde recht op zijn hoofd. Terwijl Fraser Anning de pers en enkele aanhangers toesprak, besloop een kwade landgenoot de senator langs achteren. Vervolgens sloeg hij het ei op het hoofd van Anning kapot. Die laatste was wellicht verrast en sloeg de jongeman hard in het gezicht. Enkele aanhangers van de politicus kwamen al snel tussenbeide en overmeesterden de oproerzaaier.

“Walgelijk”

De Australische premier Scott Morrison reageert zeer scherp: “De opmerkingen van senator Fraser, waarin hij de moordzuchtige aanslag door een gewelddadige, rechtse, extremistische terrorist in Nieuw-Zeeland aan migratie wijt, zijn walgelijk. “Er is geen plaats in Australië voor dit soort meningen, laat staan in het Australische parlement”, klinkt het.

Ook voormalig Australisch premier Malcolm Turnbull is niet te spreken over het gedrag van de senator: “De commentaar van Fraser Anning vandaag is verachtelijk. Hij brengt de Senaat ten schande en -wat veel erger is- door haat te verspreiden en Australiërs tegen mekaar op te zetten, doet hij precies wat terroristen willen”.

Tony Burke van de Australische Labor-partij noemt het “vreselijke en zieke haatspraak”. “De normalisering van dit soort fanatisme is iets wat we niet enkel bij Anning zien. We moeten dit thematiseren en ontmantelen, we moeten ervoor zorgen dat dit zicht in het parlement niet verspreidt. Hij doet dit bewust; hij zoekt het conflict en de beruchtheid op”, zegt Burke aan ABC.

Ook de Britse minister van Binnenlandse Zaken Sajid Javid heeft de opmerkingen ten strengste veroordeeld. Hij beschuldigt de senator ervan aan te zetten tot extremisme. “In tijden van rouw en reflectie ontsteekt deze Australische senator de vlam van geweld en extremisme”, twitterde hij.

At a time for grieving and reflection, this Australian senator @fraser_anning fans the flames of violence & extremism. Australians will be utterly ashamed of this racist man. In no way does he represent our Australian friends https://t.co/uzezIeNjbN Sajid Javid(@ sajidjavid) link