Omstreden adviseur van Boris Johnson weigert op te stappen over 'lockdownrel': "Ik heb er geen spijt van"

25 mei 2020

18u24

Dominic Cummings, strateeg van de Britse Conservatieve Partij en topadviseur van premier Johnson, heeft tekst en uitleg gegeven over de rel rond zijn soepele omgang met de lockdown. Aan opstappen denk hij niet.

Cummings kwam vorige week in opspraak omdat hij zich niet zou hebben gehouden aan de lockdown die in maart door de regering werd afgekondigd. Cummings had verklaard zich te zullen isoleren, maar reed in plaats daarvan 370 kilometer naar de boerderij van zijn ouders in de streek van Durham. Zijn vrouw vertoonde op dat moment symptomen van Covid-19. Cummings zelf werd na aankomst ziek.

Volgens Cummings deed hij daarmee niks verkeerd, en wou hij vooral voor opvang voor zijn vierjarige zoon zorgen. “Ik was bang dat als mijn vrouw en ik allebei ernstig ziek zouden worden, we geen redelijke opties rond kinderopvang hadden in Londen. Daarom leek het me de beste optie om naar een geïsoleerde cottage op de boerderij van mijn vader te rijden.”

Ik heb het gevoel dat ik niks illegaals heb gedaan, gezien de omstandigheden was dit redelijk Dominic Cummings

Cummings benadrukt dat hij dacht dat dit voor iedereen de veiligste optie was, en stelt ook dat hij tijdens zijn verblijf daar geen contact had met zijn ouders. “Ik heb het gevoel dat ik niks illegaals heb gedaan, gezien de omstandigheden was dit redelijk.”

Hoewel hij zegt geen spijt te hebben van zijn beslissing, erkent Cummings wel dat veel mensen boos op hem zijn. In de publieke opinie is dagenlang schande gesproken over de ‘hypocriete’ Cummings. Critici stelden dat Cummings met het schenden van de regels de pogingen om het virus in te dammen ondermijnd heeft en riepen om zijn ontslag. Cummings zelf weigert echter op te stappen, en zondag nog nam ook premier Boris Johnson het voor hem op.

Instinct gevolgd

Volgens Johnson heeft zijn rechterhand zich “verantwoordelijk gedragen” en zich aan de wet gehouden. De premier benadrukte dat de topadviseur zijn vaderlijke instinct had gevolgd door opvang te zoeken voor zijn kind toen hij en zijn echtgenote op het punt stonden om geveld te worden door het coronavirus. De krant The Daily Telegraph schreef vervolgens dat de kwestie de vraag heeft opgeroepen “of mensen voortaan hun instinct moeten volgen in plaats van de regels”.

De politiechef van Durham heeft maandag opdracht gegeven een onderzoek in te stellen naar het bezoek van Cummings tijdens de lockdown.

