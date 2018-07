Omstanders halen samen met politie spookrijder (86) van snelweg Myrthe Effing

10 juli 2018

15u27

Bron: De Gelderlander 10 De Nederlandse politie heeft een video gedeeld waarin beelden worden getoond van een spookrijder (86) op de A1 nabij Apeldoorn. Ter hoogte van De Lutte reed de 86-jarige vrouw ongeveer 5 kilometer tegen het verkeer in. Door adequaat optreden van omstanders is er een erger incident voorkomen.

Op 12 mei 2018 belden twee mensen naar de meldkamer om een melding te doen van een spookrijder op de A1. "Dit gaat fout!", zegt de man aan de telefoon. Hij rijdt op de snelweg richting Duitsland. Door middel van toeteren, signaleren en roepen proberen hij en zijn bijrijdster de spookrijder te waarschuwen.

Ondertussen zijn ook politieauto's ingeschakeld om de A1 op te draaien. "Als het goed is komt u dan de spookrijder tegemoet", is de boodschap vanuit de meldkamer.

Even later in de video blijkt dat de auto met behulp van omstanders tot stilstand is gebracht. De bestuurder bleek een bejaarde vrouw te zijn. De omstanders hadden zich, al voordat de hulpdiensten waren gearriveerd, over de vrouw bekommert.

Het is duidelijk te zien dat deze mevrouw totaal overstuur en geschrokken is. Voor de zekerheid is de vrouw door het ambulancepersoneel nagekeken en naar het ziekenhuis gebracht. Al het verkeer werd tijdelijk stilgelegd, met behulp van de Duitse politie.

Rijbewijs ingevorderd

"Het rijbewijs van de bestuurster is ingevorderd in afwachting van het onderzoek. Het gaat inmiddels weer goed met haar en ze heeft uit eigen beweging haar auto verkocht. Onze dank gaat uit naar het adequate optreden van de omstanders", meldt de politie Noordoost-Twente.

Hoe het heeft kunnen gebeuren dat deze mevrouw aan de verkeerde kant van de snelweg terecht is gekomen, is onbekend. Deze video is een samenvoeging van beelden vanuit de politieauto en beelden gemaakt door omstanders.