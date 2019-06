Omstanders filmen overval op juwelier in hartje Parijs mvdb

06 juni 2019

11u18

Bron: 20Minutes.fr 1 Een overval op een juwelier in Parijs is door verschillende omstanders bijna integraal gefilmd. Beelden doken meteen daarna op de sociale media op. De buit van de overval wordt geschat op 200.000 euro.

De juwelierszaak Roosevelt Or op Frankrijks bekendste winkelstraat Champs-Elysées kreeg gistervoormiddag rond 11.20 uur ongewenst bezoek. Twee gewapende mannen betraden de winkel en bedreigden het personeel. Verschillende voorbijgangers hadden meteen door wat er aan de gang was en bleven staan. Eén onder hen legde bijna de gehele overval en vlucht met zijn telefoon vast.



Een andere getuige die zich bevond in een gebouw tegenover de juwelierszaak kon de vlucht van de twee beter in beeld brengen. Zo is te zien hoe een man in een rode polo komt aanlopen en met een ijzeren staaf uithaalt naar een van de gangsters. Hij raakt de man niet en kan de gangsters niet stoppen in hun vlucht. Hun buit wordt geschat op 200.000 euro.



De politie trof enkele straten verder een motorhelm en een wapen aan. De verdachten zijn nog niet geïdentificeerd en worden actief opgespoord.