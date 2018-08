Omstaanders redden gezin en hond uit zinkende wagen

21 augustus 2018

Bron: VTM Nieuws

In een haven aan de kust van Californië (VS) hebben toevallige getuigen een familie en hun hond uit een zinkende wagen gered. De wagen reed door een hek en liep snel vol met water, maar zowel redders als omstaanders doken in het water om ze eruit te helpen. Gelukkig raakte niemand gewond.