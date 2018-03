Omsingelde jihadist blaast zichzelf op in Tunesië SVM

19 maart 2018

16u09

Bron: Belga 4 Bij een razzia van de Tunesische ordediensten heeft een vermoedelijke jihadist zichzelf opgeblazen. De man werd volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken in de stad Ben Guerdane door veiligheidstroepen omsingeld, waarna hij een bom tot ontploffing bracht.

Een tweede man opende het vuur op de troepen, hij werd neergeschoten. Beiden werden ervan verdacht banden te hebben met terroristische organisaties. De identiteit van beide mannen is nog niet bekend.

Tunesië, het enige land in de Arabische wereld dat uit de opstanden van 2011 een democratie is geworden, geldt als een bastion van radicale islamisten. Veel buitenlandse strijders van internationale terreurorganisaties zijn uit het Noord-Afrikaanse land afkomstig. Op 7 maart 2016 hadden jihadisten zonder veel succes geprobeerd vaste voet te krijgen in Tunesië met spectaculaire aanvallen op Ben Guerdane. Daarbij kwamen dertien manschappen van de veiligheidstroepen en zeven burgers om. Minstens 55 jihadisten werden toen gedood.

Premier Youssef Chahed riep 7 maart uit tot "de nationale overwinningsdag tegen het terrorisme" en Ben Guerdane als "stad van de overwinning tegen het terrorisme". De veiligheidstoestand in Tunesië is sindsdien veel verbeterd, maar de autoriteiten blijven oproepen tot waakzaamheid. De noodtoestand die in 2015 werd afgekondigd voor het hele grondgebied is onlangs verlengd met zeven maanden.