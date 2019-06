Omgekomen helikopterpiloot maakte in 2014 geslaagde noodlanding in Manhattan met zes toeristen aan boord jv

11 juni 2019

11u49

Bron: AP 0 “Ze waren erg blij toen we weer landden”, zei Tim McCormack in 2014 na een succesvolle noodlanding met zijn helikopter. Gisteren kwam de 58-jarige piloot om na een crash op een wolkenkrabber in Manhattan. Het drama bracht heel even 9/11 in herinnering.

McCormack crashte gisteren in het regenachtige, bewolkte en mistige weer op het dak van de 229 meter hoge Equitable wolkenkrabber van de Franse verzekeraar AXA, niet ver van Times Square en van de Trump Tower in New York City. De piloot kwam daarbij om het leven. Hij was de enige aan boord van de helikopter, een Agusta A109E. Niemand anders raakte gewond. McCormack vloog om nog onduidelijke redenen in een van de strengst bewaakte luchtruimen van de VS, boven Manhattan. Mogelijk was hij op weg naar de thuisbasis in Linden, New Jersey, nadat hij zijn baas had afgezet op de heliport in 30th Street.

Tim McCormack was een voormalige brandweercommandant in Clinton, New York. Hij had 15 jaar ervaring als piloot van eenmotorige vliegtuigen en helikopters. Vorig jaar haalde hij zijn brevet als vlieginstructeur.

In oktober 2014 haalde hij de pers met een heldhaftige noodlanding. Toen vloog hij boven Manhattan met zes vrouwelijke toeristen aan boord van zijn Bell BHT 407. De piloot raakte een vogel die de voorruit verbrijzelde. McCormack slaagde er toen in het toestel veilig neer te zetten op de heliport in West 30th Street. “Het was alsof er een explosie plaatsvond in de cockpit”, zei McCormack toen.