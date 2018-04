Omgebouwde bestelwagen belandt in Roemeense rivier: 9 arbeiders komen om mvdb

05 april 2018

11u55

Bron: DPA 0 Door een ongeval met een bestelwagen zijn in Roemenië negen mensen om het leven gekomen.

De meeste slachtoffers zaten in de laadruimte van de bestelwagen die waarschijnlijk door een kapotte band in een rivier stortte. Dat gebeurde in de buurt van de plaats Piatra Neamt.

Doordat de laadruimte geen ramen had, zaten de bosarbeiders als ratten in de val. Slechts een van hen wist levend maar zwaargewond uit het voertuig te komen. De bestelwagen, met geïmproviseerde banken in de laadruimte, mocht officieel geen personen vervoeren.

Planul Roșu activat la nivelul ISU Neamț în urma unui accident rutier în care a fost implicat un microbuz https://t.co/N6ftMFlG5G Dan Butnaru(@ DanButnaru07) link