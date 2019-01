Ombudsman wil geen kinderen meer op Amsterdamse Wallen Chris van Mersbergen

14 januari 2019

06u47

Bron: AD.nl 0 Er zou een leeftijdsgrens ingevoerd moeten worden voor bezoekers van de Amsterdamse Wallen. Die aanbeveling doet ombudsman Arre Zuurmond van de gemeente Amsterdam in een rapport over de overlast in het gebied.

Zuurmond sliep vier maanden lang vijf nachten per week in de rosse buurt. “Tijdens de vele rondes viel op dat er ook in de late avonduren nog veel toeristen en dagjesmensen met jonge kinderen over de Wallen lopen”, schrijft hij. “Sommige sekswerkers ervaren overlast van groepen toeristen die foto’s en filmpjes maken, zich misdragen, voor de ramen hangen, wel kijken maar geen geld in het laatje brengen.” De ombudsman noemt geen concrete minimumleeftijd voor bezoekers van de Wallen.

Urban jungle

De ombudsman concludeerde tijdens zijn verblijf dat de klachten van de bewoners van de Wallen veelal terecht zijn, maar nauwelijks gehoord worden. Hij stelt dat het centrum ‘s nachts in een soort wetteloze ‘urban jungle’ transformeert. In zijn rapport draagt Zuurmond mogelijke oplossingen aan om bijvoorbeeld de drukte, overlast, vervuiling en criminaliteit tegen te gaan.

Eén daarvan is dus de leeftijdsgrens. De ombudsman wijst ook op de mogelijkheid om via het aandeelhouderschap in Schiphol het aantal goedkope vluchten te beperken. Eten en drinken in bepaalde gebieden verbieden kan ook een bijdrage leveren, denkt Zuurmond.

GPS-technologie

Zuurmond noemt verder het toezicht op taxi’s, dat door gebruik van GPS-technologie kan worden verbeterd. Ook om geluidsoverlast op te sporen kan technologie uitkomst bieden. “Dit kan bijvoorbeeld door het aanleggen van permanente geluidsmeting-infrastructuren.” Klanten zouden bij sekswerkers moeten kunnen pinnen, zodat de aanwezigheid van contant geld in de rosse buurt wordt beperkt.

Volgens de ombudsman is ook simpelweg extra capaciteit nodig, niet alleen bij de politie, maar ook bij de afdelingen die vergunningen verlenen. Overheden moeten verder veel meer samen optrekken.

Volgens Zuurmond móet er iets gebeuren. Want nu wordt Amsterdam “zodanig overmatig geëxploiteerd dat de bewoners en bewonderaars van de stad het nakijken hebben, tenzij de stad een aantal fundamentele discussies voert, keuzes maakt en die ook daadkrachtig implementeert, om het tij te keren.”