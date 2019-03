Oma van terrorist Christchurch reageert vol ongeloof: “Hij is een goede jongen, altijd vriendelijk en beleefd” Sven Van Malderen

16 maart 2019

09u59

Bron: Daily Mail 0 Joyce Tarrant (94) heeft vol ongeloof gereageerd op de gruweldaad van haar kleinzoon Brenton. “Hij is een goede jongen, altijd vriendelijk en beleefd. Twee keer per jaar kwam hij ons bezoeken”, klinkt het uit haar mond. De 28-jarige Australiër schoot gisteren 49 mensen dood aan twee moskeeën in Nieuw-Zeeland. Twaalf slachtoffers vechten nog voor hun leven. De moeder en de zus van de dader zouden intussen ondergedoken zijn. Ze zijn te overrompeld door de feiten en de media-aandacht.

Sharon was les aan het geven toen haar zoon zijn moordende tocht begon. Ze vernam pas wat er gebeurd was nadat enkele journalisten gebeld hadden naar de school waar ze werkte. Toen ze ook nog eens zijn gezicht op tv zag verschijnen, nam ze contact op met de politie.

Ook oma Joyce kwam compleet uit de lucht vallen. “Twee keer per jaar kwam hij ons bezoeken, de laatste keer was tijdens de kerstperiode. Dit nieuws komt als een schok. We proberen de situatie zo goed mogelijk te verwerken. Nooit heeft hij tekenen van extremisme vertoond.”

“Nooit verkeerd woord gehoord”

In 2010 verloor zijn vader Rodney de strijd tegen kanker. Tarrant ging aan de slag als fitnesscoach in zijn thuisstad Granton. Volgens de uitbaatster van het trainingscomplex deed hij zijn job met volle passie. “Hij was hier heel vaak te vinden, hij hield van gewichtheffen. Maar hij gaf bijvoorbeeld ook gratis training aan kinderen. In onze gesprekken is er me nooit wat vreemds opgevallen. Hij begon wel de wereld rond te reizen, zo bezocht hij onder andere Noord-Korea, Pakistan en Europa. Misschien is er in een van die landen een klik gekomen.”

Hetzelfde geluid valt te horen in Dunedin (Nieuw-Zeeland), de plek waar hij twee jaar geleden ging wonen. Ook daar trok hij naar de fitness. “Ik heb hem nooit een verkeerd woord over moslims horen zeggen”, aldus een medewerkster. “Onze leden zijn enorm hard geschrokken, wie verwacht nu zoiets? Hij praatte graag over zijn reizen en had een vreemd accent.”

Grijns richting media

De buren hadden weinig contact met Tarrant. “Soms kom je elkaar eens tegen op de baan en dan was hij altijd heel vriendelijk. Niet te geloven wat er gebeurd is.”

De dader verscheen intussen geboeid en gekleed in een wit hemd voor de rechter. Hij luisterde onbewogen naar de aanklacht tegen hem, maar grijnsde wel richting media. Voorlopig wordt hij enkel beschuldigd van moord. Wellicht komen daar in de toekomst nog aanklachten bij.