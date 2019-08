Oma riskeert levenslange celstraf omdat ze 2-jarig kleinkind ‘kalmeerde’ in kokend water Tom Tates

21 augustus 2019

15u42

Bron: AD.nl 0 Een 53-jarige vrouw uit de Amerikaanse stad Chattanooga (Tennessee) riskeert een levenslange gevangenisstraf omdat ze het 2-jarige dochtertje van haar zoon minutenlang met de voetjes in een bad vol kokend water zette. Kaylee Robinson, het slachtoffertje, ligt al ruim een week in het ziekenhuis waar ze wordt behandeld aan ernstige en zeer pijnlijke derdegraads brandwonden. Het letsel is zó ernstig dat in het extreemste geval Kaylee's voetjes moeten worden afgezet.

Het schokkende incident vond op 11 augustus plaats toen Brittany Smith en haar verloofde Kyle Vaughn (de zoon van verdachte Jennifer Vaughn) met hun andere twee kinderen naar een zwembad gingen. Omdat het water daar te diep is voor een peuter als Kaylee, besloten ze haar thuis te laten. De aanstaande schoonmoeder van Smith zou, zoals ze al vaker had gedaan, op het meisje passen.

“Strontvervelend”

Weer thuis troffen de ouders hun dochtertje kermend van de pijn aan. Toen de moeder Jennifer Vaughn om opheldering vroeg, vertelde de vrouw dat ze Kaylee met haar voetjes in heet water had gezet om haar tot bedaren te brengen. Het kind zou tijdens de afwezigheid van haar vader en moeder ‘strontvervelend’ zijn geweest.



Vol ongeloof zagen de ouders dat zich op de voetjes van de huilende Kaylee grote blaren hadden gevormd. Vervolgens werd het kind per ambulance naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis gebracht. Daar ligt het meisje momenteel nog steeds. Brittany Smith, de moeder van Kaylee, heeft inmiddels aangifte gedaan tegen haar bijna-schoonmoeder die in Amerikaanse media wordt omschreven als ‘horrorschoonmoeder’ en zelfs ‘a nanny from hell’.

This is Kaylee Robinson, her mom Brittany Smith sent us these pictures. Kaylee’s is on the road to recovery after Jennifer Vaughn allegedly dipped her feet in scalding hot water causing second degree burns. pic.twitter.com/NbHleSaKGz Claudia Coco(@ ClaudiaCocoWRCB) link

Bekentenis

De vrouw heeft toegegeven dat ze Kaylee ‘een beetje pijn’ wilde doen ‘omdat het kind een slechte dag had’. Smith is nog steeds in shock dat de moeder van haar verloofde tot zoiets extreems in staat was. “Ik kan werkelijk geen enkele reden bedenken waarom iemand een kindje, ook al gedraagt het zich even niet voorbeeldig, zoiets aan kan doen’’, vertelde ze aan Metro. De vrouw zit sinds haar arrestatie in de cel en moet binnenkort voorkomen op verdenking van ernstige kindermishandeling. Als ze wordt veroordeeld, riskeert ze een celstraf tussen de 15 en 80 jaar.

De aangeslagen moeder, die Jennifer Vaughn nooit meer wil zien, gaf vandaag een korte update van de gezondheidstoestand van de kleine Kaylee. Het meisje is de afgelopen dagen twee keer geopereerd. Er is onder narcose huid van haar dijbeen op de verbrande voetjes bevestigd en volgens de artsen zijn in de nabije toekomst nog ettelijke ingrepen nodig om ze te redden. Sinds haar verbranding heeft Kaylee niet meer kunnen lopen. “Mijn verloofde en ik zijn net als de specialisten erg somber over een voorspoedig herstel. Als de wonden gaan infecteren, is het drama helemaal compleet. Dan zal Kaylee mogelijk haar voetjes moeten missen’’, aldus de moeder.