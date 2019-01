Oma (93) die zoon doodschoot omdat hij haar in rusthuis wilde stoppen sterft nog voor start van proces KVDS

29 januari 2019

16u40

Bron: USA Today 0 Een Amerikaanse vrouw die afgelopen zomer haar zoon doodschoot omdat hij plannen had om haar in een rusthuis te stoppen, heeft haar proces niet gehaald. Anna Mae Blessing (93) kreeg enkele maanden na de feiten een beroerte in de gevangenis van Maricopa County in Arizona en stierf uiteindelijk op de plek die ze koste wat het kost had willen vermijden: in een verzorgingstehuis.

De feiten gebeurden op de avond van 2 juli 2018. Blessing woonde al een half jaar in bij haar zoon Thomas (72) en zijn vriendin (57) in Fountain Hills, maar dat leidde voortdurend tot spanningen. Verscheidene keren moest de politie tussenbeide komen. Toen haar zoon haar vertelde dat ze naar een rusthuis moest “omdat ze moeilijk was geworden om mee samen te leven”, schoot ze hem neer met een revolver die ze in huis had.

Zetel

Een poging om ook zijn vriendin neer te schieten mislukte en daarop wachtte ze in een zetel in haar kamer tot de politie arriveerde. Die vond haar zoon met een kogelwonde in de nek en de kaak. “Jij pakte mijn leven af, dus ik neem het jouwe”, zou ze verscheidene keren herhaald hebben terwijl ze werd weggevoerd. Later vertelde ze dat ze het beu was om slecht behandeld te worden en dat ze niet naar een rusthuis wilde.





Het werd uiteindelijk de gevangenis van Maricopa County. Daar kreeg ze op 9 november een beroerte, waarna ze haar laatste weken in een verzorgingstehuis doorbracht, precies de plaats die ze zo hard had willen vermijden. Haar overlijden kwam aan het licht toen de openbare aanklager op 10 januari een verzoek indiende om de zaak te seponeren, omdat de vrouw overleden was. Wanneer de vrouw exáct gestorven is, kon daaruit niet afgeleid worden.

De vrouw had in de maanden na haar arrestatie al verscheidene keren een afspraak in de rechtbank gemist door haar slechte gezondheid. Ze had eerder al te kennen gegeven dat ze het eigenlijk verdiende “om in slaap gedaan te worden” voor wat ze had gedaan.