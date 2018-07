Oma (89) mag toilet niet gebruiken in tankstation: “Ze moest buiten op gras plassen” KVDS

04 juli 2018

00u03

Bron: Facebook, HuffPost 1 “Ik vind dat we publieke verontschuldigingen moeten krijgen.” Dat zegt de familie van een Amerikaanse vrouw (89) die geen gebruik mocht maken van het toilet in een tankstation in Charlotte, North Carolina. “Ze moest buiten op het gras plassen, vlakbij de parking.”

Evelyn Redic was op zondag 24 juni met enkele andere oudere leden van haar kerk op weg, toen de wagen waarin ze meereed een lekke band kreeg. Dat vertelt haar kleindochter Katossa Glover op Facebook, in een post die in enkele dagen tijd al meer dan 30.000 keer werd gedeeld.

30 graden

“Terwijl ze op een familielid aan het wachten waren die hen kon helpen en bij temperaturen van meer dan 30 graden Celcius, vroeg ze aan een bediende van het winkeltje in het tankstation of ze even naar toilet mocht”, klinkt het. Het antwoord was echter onverbiddelijk “nee”.





“Een van de andere passagiers voerde nog aan dat ze nog maar pas in het ziekenhuis had gelegen en écht naar toilet moest, maar haar smeekbede viel in dovenmansoren. Daardoor moest mijn oma - die met een stok wandelt sinds ze een beroerte kreeg - buiten op het gras plassen, vlakbij de parking”, klinkt het ontdaan in de post van Glover.

Ontzetting

Tot ontzetting van meer dan 7.000 Facebookgebruikers die al reageerden op het bericht. “Vreselijk” en “zo triest”, klinkt het daar onder meer. “Het enige wat ik kan zeggen is dat het me spijt dat dit gebeurd is en dat ik in shock ben en ervan walg dat je oma deze vreselijke beproeving moest doorstaan. Gelukkig is de meerderheid van de Amerikanen niet zo. Ik hoop dat jij en je oma troost vinden in de golf van liefde die je hier op Facebook ziet.”

De Amerikaanse nieuwssite HuffPost slaagde erin om een (anonieme) reactie los te weken bij een bediende van het tankstation. Volgens hem is de hele zaak opgeblazen. Hij voert aan dat het toilet in het station alleen voor personeel is “om verzekeringsredenen” en dat dit al 10 jaar zo is. Als de vrouw het toilet had gebruikt in een zone die alleen voor personeel is en ze was gevallen, “dan zouden we aansprakelijk geweest zijn”, klinkt het.

Overlast

Supermarktketen Circle K liet al weten dat hij zich verontschuldigt “voor alle overlast”. “We weten van het incident vorige week in een van onze zaken in Charlotte, North Carolina en zijn meteen een onderzoek gestart”, klinkt het in een mededeling. “We willen dat mevrouw Redic weet dat het ons erg spijt dat haar bezoek aan onze winkel haar ongemak heeft bezorgd. Jammer genoeg was het een van onze kleinere zaken die geen publiek toilet heeft. In de meeste van onze zaken in Charlotte zijn er wel goed toegankelijke publieke toiletten en daar is mevrouw Redic altijd welkom.”

Volgens het bestuur van Mecklenburg County – waartoe Charlotte behoort – heeft een eigenaar van een tankstation het recht om zelf te beslissen wie er gebruik mag maken van het personeelstoilet. De familie van Redic begrijpt dat, maar had toch gehoopt op een uitzondering voor de 89-jarige vrouw.

Het probleem zou in de toekomst opgelost moeten raken, want vanaf 1 januari 2019 móéten alle nieuwe tankstations in North Carolina klanten gebruik laten maken van hun toiletten, óók van de personeelstoiletten.