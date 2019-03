Oma (61) bevalt van dochtertje voor haar homoseksuele zoon Redactie

Bron: AD.nl 0 Twee Amerikaanse homo’s die dolgraag een kindje wilden, zijn op een wel heel ongewone wijze de trotse ouders geworden van een dochtertje. De 61-jarige moeder van één van de mannen droeg negen maanden lang het kindje, waarna ze op 25 maart van haar kleindochter Uma Louise beviel.

Oma Cecile Eledge verklaarde na de bevalling dat ze “zonder aarzelen” had aangeboden om draagmoeder te worden zodra ze hoorde van de kinderwens van het stel. Het duurde echter nog geruime tijd voor er door de artsen groen licht werd gegeven, omdat eerst moest worden bepaald of de 61-jarige vrouw nog wel fit genoeg was om een kind op de wereld te zetten.

Toen eenmaal toestemming werd gegeven, werd het kindje verwekt met het sperma van zoon Matthew Eledge (32) en een eitje van zijn schoonzus, Lea Yribe, de zus van echtgenoot Elliot Dougherty (29). Vervolgens werd de embryo bij oma Cecile in de baarmoeder geplaatst. Ondanks haar hoge leeftijd was het de eerste keer gelijk raak.

Na een zware zwangerschap met veel ochtendmisselijkheid beviel Cecile afgelopen maandag van baby Uma. “Ik heb er geen moment aan getwijfeld”, aldus oma Cecile in een verklaring van het ziekenhuis in Nebraska. “Het ging helemaal vanzelf.”

Het stel is dolgelukkig met het geschenk van oma Cecile. “We zijn ontzettend dankbaar hoe het hele proces is verlopen. Nu gaan we er de komende tijd alleen maar van genieten.”