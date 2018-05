Oma (47) geeft meisjes half haar leeftijd nakijken in schoonheidswedstrijd. Nu onthult ze hoe ze er zo goed blijft uitzien KVDS

15 mei 2018

12u08

Bron: Daily Mail 132 Een Australische grootmoeder heeft voor een stunt gezorgd in een nationale schoonheidswedstrijd Down Under. Gina Stewart (47) haalde de finale van Miss Maxim Australia 2018 en liet daarbij een horde meisjes achter zich die vaak niet eens half haar leeftijd waren. In een interview met de Australische redactie van de Daily Mail heeft ze nu haar schoonheidsgeheimen gedeeld. En onthuld dat ze aan twee onderdelen van haar lichaam liet werken, iets waar ze nu spijt van heeft.

Het lukte Stewart uiteindelijk niet om de ultieme titel van Miss Maxim in de wacht te slepen, maar dat neemt niet weg dat ze met kop en schouders de meest besproken kandidate was. De moeder van vier die in Gold Coast vlakbij Brisbane woont en sinds vorig jaar oma is, onthulde nu hoe haar leven eruit ziet en wat ze doet om in vorm te blijven. “Het is niet omdat je grootmoeder wordt, dat je opeens ouderwetse onderbroeken met bloemetjes moet beginnen te dragen”, vertelt ze. “Ik ben niet van plan om mijn sexy lingerie snel op te bergen.”

Dieet

Opmerkelijk: sinds een jaar volgt ze een dieet waardoor ze al 15 kilogram verloor. Als ontbijt eet ze meestal eieren om energie op te doen voor de dag. Lunch bestaat traditioneel uit een cracker van rogge, kwark en avocado. ’s Avonds sluit ze de dag af met kip, vis of kalkoengehakt, met salade, broccoli en zoete aardappelen. “In combinatie met wat lichte fysieke oefeningen, raakte ik er flink wat kilo’s door kwijt. Toen ik jonger was, kon ik eten wat ik wilde en kwam ik geen gram bij. Maar op deze leeftijd is dat wel wat moeilijker geworden.” (lees hieronder verder)

❤️I hope everyone has a beautiful day,it's always sunny on the Gold Cosst❤️Swipe right for unfiltered❤️ #comment#share#like#tag#bikini 4,361 Likes, 365 Comments - Gina Stewart (@strawberriesandcream1) on Instagram: "❤️I hope everyone has a beautiful day,it's always sunny on the Gold Cosst❤️Swipe right for..."

Er zijn twee dranken die ze nooit aanraakt: koffie en alcohol. “Ik heb nog nooit koffie gedronken”, zegt ze. “Mijn moeder zei vroeger dat het niet gezond was en het droogt de huid uit (een theorie die ter discussie staat, red.). Hydratatie is de sleutel. Twee jaar geleden gaf ik ook alcohol op. Ik voel het veel te snel en wilde geen kater meer de dag nadat ik een glas bij het avondeten had gedronken. Velen zullen me saai vinden om mijn eetpatroon, maar dat vind ik niet erg.”

Toch heeft ze ook een ‘guilty pleasure’: chocolade. “Ik eet elke dag een klein stukje”, onthult ze. “Chocolade is mijn zwakte. Ik kies wel voor de suikervrije variant, maar qua smaak is dat hetzelfde.”

Hartaanval

Stewart besloot ook om plastic uit haar leven te bannen en alles waar chemische stoffen inzitten. “Mijn vader stierf jong”, vertelt ze. “Hij was pas 59 toen hij een hartaanval kreeg. En vorig jaar kreeg mijn moeder te horen dat ze kanker had. Ik probeer zo gezond mogelijk te leven, zodat ik er zo lang mogelijk kan zijn voor mijn kinderen en kleinkinderen.” (lees hieronder verder)

💟Life is always better when your best friend is your daughter💟 #comment#like#share#tag#maximaus 2,713 Likes, 216 Comments - Gina Stewart (@strawberriesandcream1) on Instagram: "💟Life is always better when your best friend is your daughter💟 #comment#like#share#tag#maximaus"

Of ze ooit een cosmetische ingreep onderging? “Ik liet tien jaar geleden mijn borsten vergroten”, geeft ze toe. “Het was een trend en ik worstelde met mijn zelfvertrouwen. Toen ik jong was, werd ik jarenlang gepest met mijn kleine borsten. Ik dacht dat mijn leven zou verbeteren na de operatie, maar om eerlijk te zijn: dat was niet het geval. Integendeel. Ik werd gewoon nog meer veroordeeld. Als ik in de spiegel kijk, zie ik nog zo veel mankementen, maar ik probeer me daar niet op te focussen en gewoon dankbaar te zijn dat ik leef en adem op deze prachtige planeet.”

Van commentaar trekt de moeder van James (27), Casey (25), Cody (22) en Summer (4) zich niets meer aan. “We zijn allemaal uniek en niemand is perfect. Ik heb ontdekt dat het meest aantrekkelijke deel van onszelf ons zelfvertrouwen is en dat leeftijd er niets toe doet”, zegt ze verder.

Perfecte lach

Dat deed haar beslissen dat ze haar borstvergroting ongedaan wil laten maken. Ook de kronen die ze liet plaatsen voor een perfecte lach – een tweede ingreep die ze onderging – zou ze liever weer kwijt zijn, maar dat is niet meer mogelijk. “Met ouder worden heb ik beseft dat mijn gezondheid belangrijker is dan de omvang van mijn borsten of de witheid van mijn tanden. Had ik geweten hoeveel chemicaliën daarin zaten, zou ik het sowieso nooit hebben gedaan denk ik.” (lees hieronder verder)

Love made me do it, love yourself to love others. ❤❤❤❤ #lovemademedoit #loveyourself #loveothers #love#mumsofinstagram#mother 527 Likes, 94 Comments - Gina Stewart (@strawberriesandcream1) on Instagram: "Love made me do it, love yourself to love others. ❤❤❤❤ #lovemademedoit #loveyourself #loveothers..."

Botox en fillers gebruikt ze naar eigen zeggen sowieso niet. “Ik geloof in mooi ouder worden. Mijn geheime producten zijn een kokosnootolie voor mijn haar en mijn huid en rozenbottelolie om de veroudering tegen te gaan. Ik breng die laatste olie elke dag aan op mijn gezicht na het reinigen. Ik gebruik ook een organische deodorant.”

Door haar verhaal te vertellen hoopt ze dat andere vrouwen niet in de “val” van de plastische chirurgie trappen. “Ik hoop dat ze beter keuzes maken dan ik”, zegt ze nog. “Het is ook nooit te laat om je levenswijze om te gooien en gezonder te gaan leven. Je lichaam en je gezondheid zijn het belangrijkste wat je hebt en het is belangrijk om daar respect voor te hebben.”