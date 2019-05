OM vreest nieuwe ontsnapping drugsbaron “El Chapo” RL

26 mei 2019

18u29

Bron: CNN, Washington Post 0 De Mexicaanse drugsbaron Joaquin Guzman zit al tweeënhalf jaar vast in een Amerikaanse isoleercel, wat volgens zijn advocaten heeft geleid tot angst en slaapgebrek bij de gedetineerde. Recente v erzoeken om meer luchttijd, fleswater en oordopjes stuiten echter op groot verzet van het OM. F ederale aanklagers vrezen dat “El Chapo” opnieuw zal vluchten.

De bezwaren van de aanklagers blijken uit gerechtelijke stukken waar CNN inzage in kreeg. Het OM kan zich niet vinden in de verzoeken van de advocaten, die zich beklagen over de omstandigheden waarin Guzman zijn opsluiting door moet brengen. Een gebrek aan frisse lucht, het lokale kraantjeswater en het lawaai van de airconditioning zouden de gezondheid van de drugsbaron negatief beïnvloeden.

Ontsnappingspogingen

De verzoeken van de 61-jarige Guzman liggen echter onder een vergrootglas omdat de drugsbaron twee keer eerder uit een (Mexicaanse) gevangenis wist te ontsnappen: in 2001 vluchtte hij door zich met hulp van cipiers in een wasmand te verstoppen. In 2015 groeven handlangers een tunnel naar de douche van zijn cel. Federale aanklagers vrezen dat El Chapo opnieuw zou kunnen ontsnappen als hij meer luchttijd krijgt. Zo zou hij bijvoorbeeld met een helikopter kunnen vluchten. Ook vrezen zij dat de drugsbaron de nieuwe vrijheden zou kunnen gebruiken om getuigen te intimideren.

Jeffrey Lichtman, een van Guzman’s advocaten, noemt de reactie van het OM “hysterisch”. Volgens Lichtman heeft de drugsbaron geen enkele overtreding begaan sinds hij is opgesloten. “Maar nu hij om wat fleswater en wat frisse lucht vraagt wordt hij beschuldigd van een mogelijke ontsnapping, zonder enig bewijs”. De advocaten van Guzman hebben twee weken de tijd om in beroep te gaan tegen de bezwaren van het OM.

Strafmaat

In februari werd Guzman al schuldig bevonden aan het runnen van het beruchte Sinaloa-drugskartel, waarvoor hij meerdere malen levenslang kan krijgen. Tijdens de rechtszaak - die drie maanden duurde - getuigde ook een voormalige bodyguard over de moorden die Guzman opdroeg of zelf uitvoerde. De drugsbaron zou onder andere een kartel-lid hebben neergeschoten en daarna levend hebben begraven.

Het vonnis volgt op 25 juni.