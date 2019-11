OM in Nederland: “Jos Brech ontvoerde, verkrachtte en wurgde Nicky Verstappen” Niels Klaassen Carla van der Wal

20 november 2019

11u23

Bron: AD.nl, Belga 1 Het openbaar ministerie in Nederland wil de verdenkingen tegen Jos Brech verzwaren van doodslag naar gekwalificeerde doodslag. Dat laatste wil zeggen dat iemand is gedood om een ander strafbaar feit te verdoezelen. Volgens het OM heeft Brech de 11-jarige Nicky Verstappen gedood nadat hij hem seksueel had misbruikt. Voor moord en gekwalificeerde doodslag geldt dezelfde maximale straf - het verschil tussen de twee is dat een moord met voorbedachten rade is gepleegd. Er werd ook nog geprobeerd om Jos Brech aan de praat te krijgen, zelfs met een pop die Nicky Verstappen moest voorstellen. Maar praten doet Brech niet.

Nicky Verstappen uit Heibloem verdween in 1998 van een zomerkamp op de Brunssummerheide. Een dag later werd zijn lichaam iets verderop op de heide gevonden. Brech werd vorig jaar na een klopjacht in Spanje aangehouden na een DNA-match. Zijn DNA is onder meer op de onderbroek en de pyjamabroek van Nicky gevonden.



Brech is vandaag aanwezig in de rechtbank in Maastricht voor een zogeheten regiezitting, waarin onder meer onderzoekswensen van zowel het OM als de verdediging aan bod komen. De beslissingen van de rechtbank over deze onderzoekswensen komen pas volgende week.

Gekwalificeerde doodslag en kinderporno

Het OM kwam meteen bij de start van de regiezitting met meer informatie over de verdenking tegen Brech. Volgens de officieren van justitie heeft Brech de elfjarige jongen ontvoerd, verkracht en daarna door verstikking om het leven gebracht (om misbruik en ontvoering te verhullen). Daarom spreekt het OM van ‘gekwalificeerde doodslag’ - waarvoor inmiddels maximaal 30 jaar gevangenisstraf staat. De verdenking van moord liet het OM eerder al vallen.

Tijdens de zitting vandaag wordt ook het bijna 12000 pagina’s tellende einddossier besproken, net als het sporenonderzoek. Er is inmiddels een 3D-model gemaakt van de onderbroek van Nicky, waarop 18 sporen van Brech werden aangetroffen. Dat model kan laten zien hoe Brech die onderbroek heeft vastgepakt. De vraag is met welk bewijs het OM verder komt om aan te tonen dat er daadwerkelijk sprake was van wurging en verkrachting.

Het OM verdenkt Brech ook van het bezit van kinderporno, op zijn computer zijn meerdere foto’s gevonden waarop kinderen misbruikt worden.

Pop

Voor de zogenoemde regiezitting deden rechercheurs nog een ultieme poging Brech tot praten te verleiden. Vorige week confronteerden verhoorders Brech met foto’s van de plaats-delict en een pop die Nicky moest voorstellen, vertelde Brechs advocaat Gerald Roethof voor aanvang van de zitting. “Ze brachten een pop mee de verhoorkamer in, die moest dan Nicky voorstellen.”

Maar vergeefs: meer dan de eerdere ontkenning heeft Brech niet gedeeld. Volgens Roethof zijn ook de zussen van Brech afgeluisterd om meer feiten boven tafel te krijgen. “Maar ze hebben niks belastends verklaard”, zei Roethof die sprak van een verhoormethode volgens de ‘Zaanse methode light’ - een omstreden verhoormethode waarbij veel druk wordt uitgeoefend op een verdachte.

Brech herhaalde vandaag enkel dat hij niets te maken heeft met de dood, het misbruik en de ontvoering van Nicky. Verder gaf hij aan dat hij zich op zijn zwijgrecht beroept.

Ouders overtuigd van schuld

Data voor de inhoudelijke behandeling van de zaak zijn nog niet bekend. Mogelijk komt daarover vandaag meer duidelijkheid.

De ouders van Nicky zijn er overigens al van overtuigd dat justitie de juiste man in handen heeft. Zij zijn samen met hun vertrouwensman Peter R. de Vries vandaag weer aanwezig in de rechtbank in Maastricht. Meerdere malen hebben ze Brech opgeroepen te praten over de zomerdag in augustus waarop ze hun zoon verloren, maar zonder resultaat.