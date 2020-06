Om bij weg te dromen: IJsland krijgt er nieuwe lagune bij TTR

16 juni 2020

15u55

Bron: Business Insider 84 IJsland staat bij veel avonturiers bovenaan het lijstje van populaire bestemmingen. De natuur is er dan ook betoverend. Binnenkort krijgt het land er een nieuwe lagune bij: de Sky Lagoon, een geothermisch bad met zicht op de Atlantische Oceaan.

Blue Lagoon is de bekendste waterbron in IJsland, maar misschien gaat die titel binnenkort wel naar Sky Lagoon. Het nieuwe geothermische bad bevindt zich in de haven van Kársnes, op slechts enkele minuten van het centrum van hoofdstad Reykjavik. Het moet een van de nieuwe toeristische trekpleisters van het land worden. Een rand van 70 meter zal als boord tussen het bad en de oceaan fungeren, waardoor bezoekers een adembenemend zicht op de Atlantische Oceaan hebben.

“Ontspannen in geothermische wateren maakt integraal deel uit van onze cultuur hier in IJsland”, zegt initiatiefnemer Pursuit. Naast het geothermische bad kunnen bezoekers er ook genieten van een duik in een koud zwembad, een bezoekje aan de sauna en een hapje en een drankje in de bar of het restaurant.

De opening staat gepland in het voorjaar van 2021.

