Olympische zwemster beschuldigt ex-coach van zware manipulatie en misbruik: "We deden alles behalve 'dat'. Daarvoor wachtte hij tot ik 18 was" ADN

11 februari 2018

19u01 0 De Amerikaanse olympische zwemster en voormalig wereldkampioene Ariana Kukors (28) heeft op haar website haar voormalige coach Sean Hutchison (46) beschuldigd van seksueel misbruik. Er was volgens Kukors al sprake van grooming toen ze amper 13 jaar oud was.

De beschuldiging volgt op het grote seksschandaal rond de voormalige olympische turnarts van de Verenigde Staten, Larry Nassar. Hij werd onlangs veroordeeld tot 175 jaar celstraf voor misbruik van leden van de Amerikaanse turnselectie, voor seksueel misbruik van meisjes bij sportlessen en voor het bezit van kinderporno. De arts zou in totaal zeker 265 meisjes hebben misbruikt.

Meervoudig kampioene Ariana Kukors zegt nu dat haar voormalige coach haar al op heel jonge leeftijd opdroeg seksueel expliciete foto’s te sturen. Daarna volgde een seksuele relatie, die eindigde toen ze 24 jaar oud was. “De eerste keer dat hij een echte zet deed was op een parking”, schrijft Kukors in een blogpost. “Ik stond na de training aan zijn auto in een grijze joggingbroek. Ik was 15. Hij vroeg me of ik ondergoed aanhad. Ik zei nee. Ik zal de blik op zijn gezicht nooit vergeten. Vanaf dat moment was alles anders."

Hij zei me dat hij de rest van z'n leven met mij wilde doorbrengen. Hij was 34, ik was 16.

"Ik wil je vertellen dat het maar een paar keer is gebeurd, maar dat was slechts het begin van een uitvoerige, manipulatieve relatie die zich over het volgende decennium van mijn leven uitspande. Knuffels na wedstrijden die net iets te lang duurden, koffiemeetings buiten trainingen en constante sms’en waren zijn manieren om ervoor te zorgen dat ik afhankelijk werd van hem. Als we alleen waren, begon hij me op zijn schoot te zetten. Dan ging het verder en kuste hij me in liften en raakte hij me aan over mijn kleren. Op een bepaald moment deed hij een papieren ring rond mijn ringvinger met de tekst ‘Mijn mooie Ari’. Hij zei me dat hij de rest van z'n leven met mij wilde doorbrengen. Hij was 34, ik was 16. Daarna deden we alles, behalve 'dat'. Daarvoor wachtte hij tot ik 18 was."

“Ik had nog nooit met iemand iets gedaan, maar daar zat ik plots alleen met mijn trainer en deden we seksuele handelingen. Ik probeerde mijn schaamte te verbergen als hij in de meisjeskleedkamer naar me keek als ik een douche nam. Maar hij zei dat hij van me hield en ik dacht dat hij de sleutels tot mijn toekomst in handen had – niet alleen op het vlak van mijn zwemcarrière, maar mijn hele leven.” Toen werd ze 18 en hadden ze seks. Op haar verjaardag.

Volgens Kukors overschaduwde het misbruik de successen die ze haalde bij het zwemmen, zoals haar vijfde plaats op de 200 meter op de Olympische Spelen in Londen in 2012. "Ik vraag me nu vaak in tranen af waarom niemand me hielp... Waarom niemand iets deed om me te redden van dit monster. Het is nog steeds zo moeilijk te bevatten, maar Sean had 'de kunst van het groomen' geperfectioneerd. Ik had toen zelf niet door dat ik moest gered worden." Na de Spelen stopte ze met zwemmen en ging ze samenwonen met Hutchison in Seattle, waar hij haar "opsloot" in haar eigen appartement. In 2013 vertrok ze. "Ik voelde me een gijzelaar in mijn eigen huis."

Geruchten

USA Swimmings voerde in 2010 al onderzoek naar een mogelijke relatie tussen Hutchison en Kukors nadat de geruchtenmolen op gang was gekomen, maar het dossier werd gesloten "toen beide partijen een romantische of seksuele relatie ontkenden". "Ik was bang, ik loog", vertelt Kukors daar nu over. "Ik had me nog nooit in mijn leven zo alleen gevoeld." Dat USA Swimmings het onderzoek afsloot en roddels over Hutchison afdeed als "kwaadaardige leugens", snoerden Kukors heel snel de mond.

Jammer genoeg maakten mijn successen in het zwembad mijn binding aan Sean alleen maar sterker, en intussen had hij mij ervan overtuigd dat ik enkel voor hem snel kon zwemmen

"Zwemmen was - en zal altijd - het licht zijn dat me weer thuisbrengt", schrijft ze nog. "Jammer genoeg maakten mijn successen in het zwembad mijn binding aan Sean alleen maar sterker, en intussen had hij mij ervan overtuigd dat ik enkel voor hem snel kon zwemmen. En dus bleef ik. Zolang ik snel bleef zwemmen, was het ook gemakkelijk voor de organisaties die deze tragedies jarenlang met succes onder de mat hebben geveegd, om dat nog een keertje te doen."

"Ik dacht dat ik mijn verhaal nooit zou delen. Maar nu realiseer ik me dat verhalen zoals het mijne te belangrijk zijn om niet te delen. Niet zodat jij mijn verhaal kent, maar voor al die jongens en meisjes van wie de levens en toekomst in de greep ligt van een machtig en manipulatief persoon. Dat ze nooit dezelfde pijn, hetzelfde trauma, dezelfde horror en hetzelfde misbruik moeten meemaken. Dat hun ouders, mentors en beschermers gemakkelijker de tekenen van grooming zien en de tragische gevolgen beseffen voor het te laat is."

Huiszoeking

Intussen hebben onderzoekers van de Homeland Security Department het appartement van Hutchison doorzocht en elektrische apparaten in beslag genomen op zoek naar mogelijk bewijs. Hutchison ontkent in een statement de beschuldigingen. Volgens de coach kregen de twee een “vaste relatie” na de Olympische Spelen van 2012, toen Kukors 23 jaar oud was. “Op geen enkel moment heb ik Ariana Kukors ooit misbruikt of iets met haar gedaan dat niet met toestemming gebeurde. Ik ontken met klem dat ik enige seksuele of romantische relatie met haar had voor ze oud genoeg was om wettelijk die beslissingen voor zichzelf te nemen. Voor de relatie heb ik niets gedaan om haar te groomen."

“We hadden waarschijnlijk moeten weten dat er iets aan de hand was, maar ik maakte er nooit iets van”, zegt Megan Jendrick, winnares van twee olympische gouden medailles in Sydney in 2000 en voormalig teamgenoot van Kukors. “Maar als ik nu op de zaken terugkijk en herinner dat ze meetings had met haar coach in een hotelkamer, dan doet dat je wel nadenken.”